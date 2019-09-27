В Беларуси задержан таджикский оппозиционер Фарход Одинаев

В Беларуси местные силовики задержали таджикского оппозиционера Фархода Одинаева, сообщает «Озоди» со ссылкой на правозащитную организацию "Human Constanta".

Одинаев, который является гражданином Таджикистана и РФ, был задержан 25 сентября на КПП «Каменный Лог» на белорусско-литовской границе по запросу правоохранительных органов Таджикистана. По словам правозащитников, Одинаеву угрожает экстрадиция в Таджикистан.

Душанбе пока никак не прокомментировал задержание Фархода Одинаева в Беларуси.

Оппозиционные активисты сообщают, что Фарход Одинаев обвиняется по двум статьям Уголовного кодекса Таджикистана, в том числе в членстве в запрещенной организации.

«В настоящее время известно, что Беларусь рассматривает вопрос об экстрадиции Одинаева в Таджикистан. Сейчас он содержится в следственном изоляторе города Сморгонь Гродненской области. Мы отслеживаем это дело и пытаемся защитить его права, чтобы он не был подвергнут пыткам. Мы обеспокоены тем, чтобы его не отправили в Россию. Таджикистан является членом Шанхайской организации сотрудничества и, возможно, сможет инициировать экстрадицию Одинаева. А это большая угроза для оппозиционера. Для нас очень важно, чтобы он не содержался в условиях, где его права были бы нарушены», - рассказывает Настя Лойка, юрист организации Human Constanta.

По ее словам, в соответствии с законодательством Беларуси, на третий день задержания задержанному лицу должны быть предъявлены обвинения либо он должен быть экстрадирован, но в любом случае должны быть указаны причины задержания.

«Сейчас нам доступна лишь информация о том, что Одинаев был задержан по запросу Таджикистана», - добавила Лойка.

Издание «Озоди» пишет, что 42-летний Фарход Одинаев – уроженец Гиссара. С августа по ноябрь 2013 года он руководил в Москве таджикским оппозиционным телеканалом «Сафо ТВ». Коллеги Одинаева утверждают, что ТВ под давлением таджикских властей было закрыто.

По данным членов запрещенной в стране Партии исламского возрождения, Фарход Одинаев проживает в Москве, недавно получил польскую визу для участия в ежегодном совещании ОБСЕ в Варшаве. Он был зарегистрирован на этом мероприятии от общественной организации "Eurasian Dialog Institution"

Мухаммаджон Кабиров, глава организации "Eurasian Dialog Institution" сказал Радио Озоди, что он проинформировал руководство ОБСЕ и других участников заседания в Варшаве о задержании Одинаева и призвал их оказать содействие в освобождении таджикского оппозиционера.

Махмудджон Файзрахмон, представитель запрещенной в стране Партии исламского возрождения, сказал Радио Озоди, что Фарход Одинаев раньше был членом ПИВТ, но незадолго до закрытия этой партии он вышел из ее состава и не проявлял политической активности.

ПИВТ была зарегистрирована в 1997 году после окончания гражданской войны и смогла осуществлять свою политическую деятельность до 2015 года. Верховный суд Таджикистана обвинил партию в организации бунта и запретил ее деятельность в сентябре того года. Руководство партии считает эти обвинения безосновательными и заявляет, что бунт стал поводом для закрытия партии на территории Таджикистана.