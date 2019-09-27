Саудовская Аравия открывается для иностранных туристов

Саудовская Аравия распахнула свои двери для иностранных туристов, объявив, что она запустит новую визовую программу для 49 стран в попытке привлечь иностранные компании для инвестирования в туристический сектор страны.

Визы можно будет получить онлайн примерно за 440 риалов (около 80 долларов). Доступ в святые города Мекку и Медину для немусульман по прежнему ограничен.

Более подробная информация, в том числе о том, граждане каких стран имеют право получить визу, ожидается позже в пятницу. Шеф саудовского туризма Ахмад аль-Хатиб сказал, что Китай, Япония, Европа и Соединенные Штаты были в числе главных исходящих целей. Отметим, что в опубликованном уже списке присутствуют Россия, Украина и Казахстан.

До настоящего времени иностранцы, путешествующие в Саудовскую Аравию, были в основном ограничены рабочими специалистами и их семьями, бизнесменами и мусульманскими паломниками, которым выдаются специальные визы для посещения Мекки и Медины.

Королевство решило также ослабить дресс-код для иностранок, от которых ранее требовали, чтобы они носили черную абаю (длинное традиционное арабское женское платье с рукавами).

Ахмад аль-Хатиб заявил агентству Reuters в интервью в преддверии официального объявления, что абая больше не будет обязательной для женщин-туристов, но требование скромной одежды, в том числе на общественных пляжах, остается. Женщины также смогут посещать королевство без сопровождения родственников-мужчин.

Страна надеется, что туристический сектор обеспечит 10 процентов ее ВВП к 2030 году.