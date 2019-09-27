Американский мусульманин не может защитить себя в суде от убийства

Американский журналист, который говорит, что он стал жертвой американских бомбардировок и получил ранения, продолжает опасаться за свою жизнь после того, как администрация Трампа использовала свою привилегию «государственной тайны», чтобы скрыть информацию, способную подтвердить, действительно ли он был включен в черный список целей беспилотников.

Американский журналист Билял Абдуль-Карим подал иск в прошлом году после того, как по его словам, он по крайней мере пять раз подвергался ударам американских беспилотников на северо-западе Сирии.

Абдуль-Карим считает, что он стал мишенью для воздушных ударов США из-за его регулярных контактов с членами вооруженных групп, действующих в Сирии, включая группы, связанные с «Аль-Каидой»*, в рамках своих репортажей.

Ему было разрешено продолжить дело в июне 2018 года после того, как окружной судья Розмари Коллиер отклонила попытку правительства США исключить его дело, заявив, что он осуществляет свое конституционное право на надлежащую процедуру в суде.

Однако его прошение было отклонено Коллиер во вторник после того, как администрация Трампа использовала привилегию "государственной тайны" - редко используемое право, чтобы не подтверждать наличие его имени в списке на убийство.

Отвечая на постановление, Абдуль-Карим назвал решение суда отклонить его дело «большим ударом», поскольку он продолжает жить в страхе перед нападениями американских беспилотников в Сирии.

«У меня нет никакой защиты, если они захотят снова [убить меня] на следующей неделе, в следующем месяце или через шесть месяцев» - говорит Абдуль-Карим.

«Сейчас я чувствую, что, если я сам как гражданин Америки, не могу заставить правительство признаться в том, что мы уже знаем - что я в списке на убийство — то что насчет неамериканцев?»

Дженнифер Гибсон, адвокат Абдуль-Карима, описала судебное решение как молчаливое одобрение способности правительства США «обладать чрезмерной властью» и «прятаться за призраком национальной безопасности, чтобы лишать людей их основных прав».

«Сегодня суд постановил, что правительство США может убить американского гражданина без надлежащей правовой процедуры», - говорится в заявлении Гибсон.

«Таким образом, он позволил администрации Трампа опровергнуть конституцию и молчаливо одобрил осуществление неограниченной власти над своими гражданами во имя национальной безопасности».

В 14-страничном меморандуме судья Коллиер отметила, что у суда не было иного выбора, кроме как «отклонить» иск из-за «привилегии на государственную тайну».

«Какое конституционное право является более важным, чем право на надлежащую правовую процедуру до того, как правительство может лишить тебя жизни? Хотя ответ может быть нулевым, федеральные суды обладают ограниченными полномочиями для решения вопросов, представленных в судебном процессе, даже если они, как утверждается, связаны с конституционными правами» - высказалась Коллиер.

«Это такой случай. Несмотря на серьезный характер утверждений истца, этот суд вынужден отклонить иск в соответствии с требованием правительства о предоставлении привилегии на государственную тайну».

Прокуроры добавили, что раскрытие того, находится ли Абдуль-Карим в «убойном списке», позволит ему избежать захвата или дальнейших действий США против него, и поставит под угрозу разведывательные источники на местах.

Комментируя более широкие последствия этого дела, Абдуль-Карим считает, что правительство США совершает «грубую несправедливость по отношению к американскому народу», отказавшись подтвердить, что он включен в список.

«Легко трубить о террористических атаках и говорить, что мы продолжаем бороться с террором. Но никто не хочет говорить о шагах, которые мы сделали для создания такой среды», - сказал он.

«Никто не хочет заходить так далеко, и я думаю, что с американским народом совершается грубая несправедливость. Они не видят, что правительство блокирует пути к правосудию, а как только пути правосудия блокируются, тогда к чему естественно обращаться для людей? Они обращаются к насилию».

«Я продолжаю вести политическую борьбу, но не могу притворяться, что это не удар».



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