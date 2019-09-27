Пентагон отправит радары и ракеты для укрепления обороны Саудовской Аравии

Пентагон объявил о развертывании дополнительных 200 военнослужащих с ракетами Patriot в Саудовской Аравии, чтобы помочь в обороне страны после нападений на нефтяные объекты. Напомним, что в случившихся в последние месяцы нападениях Вашингтон обвиняет Иран.

«Это развертывание усилит воздушную и противоракетную оборону королевства в критической военной и гражданской инфраструктуре», - заявил представитель Пентагона Джонатан Хоффман.

Еще две батареи Patriot и система ПРО THAAD будут готовы к работе позже, если потребуется.

Четыре радиолокационные системы Sentinel и батарея Patriot предназначены для обеспечения лучшего охвата видеонаблюдением в северной части Саудовской Аравии. Большая часть батарей Patriot и других оборонительных сооружений королевства сосредоточена на юге, чтобы защитить страну от нападений поддерживаемых про-иранских хуситов.

Американские военные заявили, что они также предоставляют дополнительные возможности для «подготовки к размещению заказов», что означает, что они могут быть мобилизованы быстрее в условиях кризиса.