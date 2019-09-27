В Стамбуле произошло сильное землетрясение

Стамбул, мегаполис с населением более 15 миллионов человек, вчера был поражен сильным землетрясением в 5,8 баллов по шкале Рихтера, вызвавшим настоящую панику среди миллионов жителей самого большого турецкого города. Сообщается как минимум об одном смертельном исходе в результате сердечного приступа, всего же пострадали не менее 43 человек.

Подземные толчки повредили ряд зданий в городе, а в районе Авджилар обрушился минарет мечети.

Сотовые телефонные сети были недоступны в течение более двух часов после землетрясения, что вызвало еще большую панику, поскольку жители не могли связаться с близкими. В некоторых районах люди провели всю ночь на улицах и в парках, опасаясь возвращаться в дома. Панику усугубляет широкое распространение дезинформации в соцсетях и приложениях, с точными «предсказаниями» о сильном землетрясении в определенное время. Правительство призвало людей не доверять никаким источникам, кроме официальных.

Обсерватория Кандилли и Научно-исследовательский институт землетрясений установили глубину подземного толчка в 12,6 км, а его эпицентр - в 70 км к западу от Стамбула в Мраморном море. Толчки чувствовались в соседних провинциях, включая Текирдаг и Бурсу, и по некоторых данным отголоски ощущались даже в далекой Румынии.

После вчерашнего сильного землетрясения город продолжали сотрясать т. н. афтершоки — толчки меньшей силы. По данным турецкого агентства по чрезвычайным ситуациям на сегодняшнее утро было зафиксировано не менее 120 афтершоков, силой от 1 до 4 баллов.

Вслед за землетрясением силой 4,6 балла, которое случилось у побережье Силиври в провинции Стамбул в начале этой недели, сегодняшнее землетрясение вызвало опасения надвигающегося большого. Эксперты предупреждают, что Стамбул подвергается риску сильного землетрясения с тех пор, как в 1999 году в соседнем городе Измит произошло землетрясение силой 7,6 балла, в результате которого погибло более 17 000 человек, в том числе сотни людей в Стамбуле.

Землетрясение, второе из самых смертоносных в современной истории Турции, вызвало тогда беспрецедентную волну анти-армейских настроений, так как турецкие вооруженные силы бросились сначала спасать своих солдат на военно-морской базе в Мраморном море, а лишь потом стали обслуживать простых граждан. Большое количество погибших в результате землетрясения 1999 года широко объяснялось слабыми строительными нормами и подрядчиками, использующими некачественные материалы, включая песок.

Неадекватная реакция тогдашних властей на землетрясение и культура коррупции вокруг него упоминаются в числе факторов, ускоривших рост популярности президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и его Партии справедливости и развития (ПСР).

Однако сегодня Эрдоган и ПСР, находящиеся у власти с 2001 года, сталкиваются с аналогичными обвинениями. Правительство подвергается критике, в частности, за продажу назначенных общественных безопасных мест (которые должны по идее стать точками сбора людей в случае катастрофы) своим деловым партнерам, которые построили там торговые центры и другие здания, приносящие прибыль.

Эрдоган выступил вчера против этих обвинений, заявив, что в Стамбуле были не «сотни [или] тысячи, [но] десятки тысяч безопасных мест». Он добавил: «Это, конечно, может постоянно обновляться. Есть некоторые безопасные места, которые служат [как таковые] сегодня, но в соответствии с планами [зонирования] провинций или районов их владельцы могут использовать их в различных целях. И в этом случае [Управление по чрезвычайным ситуациям и чрезвычайным ситуациям Турции] может объявить [альтернативные] безопасные места. Все это может быть изменено».

В 2015 году был завершен проект по смягчению последствий землетрясения в Стамбуле на сумму 500 млн. долларов США, финансируемый Всемирным банком. Банк заявил, что проект состоит из трех компонентов: подготовка к чрезвычайным ситуациям после землетрясений с помощью мер по снижению рисков на индивидуальном, семейном и институциональном уровнях; повышение потенциала готовности к чрезвычайным ситуациям и снижение сейсмических рисков в высокоприоритетных общественных зданиях (школах, больницах и других общественных зданиях) путем модернизации и / или реконструкции; и, наконец, повышение институционального и технического потенциала в отношении обеспечения соблюдения кодекса на уровне муниципалитетов.

Ключевой вопрос, который, несомненно, возникает сегодня, заключается в том, намерено ли правительство сотрудничать в области обеспечения готовности к землетрясениям с мэром Стамбула Экремом Имамоглу, представителем оппозиции, который одержал победу над Бинали Йылдыром на выборах в июне. Политическая конкуренция перед лицом стихийного бедствия может обернуться катастрофой для Стамбула, гораздо большего масштаба, чем в 1999 году.

По данным Стамбульского провинциального управления по культуре и туризму, Стамбул является основным туристическим направлением страны, и за первые пять месяцев 2019 года в город прибыло 5,4 миллиона иностранцев.

В зловещей заметке эксперты Обсерватории Кандилли призвали граждан быть бдительными. Аслы Догру, заместитель директора института, сказала: «С 1999 года среди ученых существует общее мнение о том, что северо-анатолийский разлом в Мраморном море накапливает напряжение. Поэтому мы ожидаем сильное землетрясение в Мраморном море». Догру добавила: «Пока мы не можем точно сказать, является ли это землетрясение его предвестником».

В июле исследователи из Центра океанографических исследований им. Гельмгольца в Киле, Германия, сообщили, что впервые с помощью прямых измерений на морском дне им удалось доказать, что значительная тектоническая нагрузка вновь возникла на северо-анатолийском разломе под Мраморным морем. Геофизик Дитрих Ланге, работающий в центре, сказал, что накопления будет достаточно, чтобы спровоцировать еще одно землетрясение с магнитудой от 7,1 до 7,4. Специалисты говорят, что сильное и разрушительное землетрясение может случиться в любой момент в ближайшие годы, начиная с этого дня (существует более точный, но не доказанный прогноз о высвобождении энергии разлома к 2023-2025 годам).

Впрочем, как говорится, «нет худа без добра». Помимо того, что турки и гости Стамбула стали внимательнее относиться к вопросам безопасности, есть еще одно интересно и важное замечание, сделанное некоторыми наблюдателями. На их памяти мечети Стамбула никогда ранее не собирали столько людей на утренний намаз, как на следующий день после землетрясения.

Наши молитвы с великим городом Стамбулом и турецким народом. Да защитит Аллах от всех бед их и мусульман всего мира.