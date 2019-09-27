США обвинили режим Асада в применении химического оружия в Идлибе

США пришли к выводу, что режим Башара Асада применил химическое оружие в ходе атаки в мае, заявил госсекретарь Майк Помпео, пообещав ответ.

Режим Асада использовал хлор 19 мая в ходе своего наступления на последний оплот повстанцев в Идлибе, заявил Помпео в четверг на пресс-конференции в Нью-Йорке, где он присутствовал на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций.

«Режим Асада несет ответственность за бесчисленные злодеяния, некоторые из которых поднимаются до уровня военных преступлений и преступлений против человечности», - заявил Помпео журналистам.

«США не допустят, чтобы эти атаки остались безнаказанными, и мы не потерпим тех, кто хочет скрыть эти злодеяния».

Помпео добавил, что США будут продолжать оказывать давление на режим Асада, чтобы положить конец насилию и участвовать в политическом процессе под руководством ООН.

В мае США заявили, что получили многочисленные сообщения о последствия химической атаки на северо-западе Сирии, но не сделали однозначного заключения относительно того, использовали ли силы режима химическое оружие.

Международные следователи говорят, что поддерживаемые Россией силы Асада неоднократно применяли химическое оружие против гражданских целей в своих жестоких попытках выиграть гражданскую войну.

Напомним, что администрация президента США Дональда Трампа уже дважды бомбила силы режима из-за применения химического оружия в апреле 2017 года и апреле 2018 года.