Киргизский премьер обвинил Россию в нарушении договора о ЕАЭС

Премьер-министр Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев заявил, что ограничения на денежные переводы, введенные Россией для мигрантов из этой страны, нарушают нормы Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом сообщает сайт 24.kg.

«Сегодня трудовые мигранты, работающие в РФ, ограничены в переводах заработанных средств на родину. Если для кыргызстанцев сумма ограничения составляет 100 тысяч рублей, то для граждан Казахстана — 150 тысяч, а для граждан Армении — миллион. Эти меры противоречат нормам союза, в частности, статье 98 договора о ЕАЭС. Считаю, что мигрант каждого государства должен свободно отправлять заработанные средства на родину, это вопрос жизни и благополучия для их семей», — сказал Абылгазиев на форуме «Евразийская неделя» в Бишкеке.

Абылгазиев также выразил недовольство, что обсуждение сложившейся ситуации в структурах ЕАЭС не приносит результатов. «Мы уже несколько раз этот вопрос поднимали, но мы пока не слышим голос Евразийской экономической комиссии», — сказал глава правительства Киргизии.

Напомним, что как стало известно в апреле этого года, Центробанк России ввел ограничения на перевод средств через системы денежных переводов во Вьетнам, Казахстан, Киргизию и Китай. По словам российских дипломатов это решение вызвано борьбой с теневыми операциями.

«Нововведение направлено против предпринимательской деятельности без регистрации. В ее рамках системы денежных переводов используются для оплаты товаров без создания при этом юридического лица. Средний размер перевода трудового мигранта в России составляет $500 в месяц (32 тысячи рублей). Поэтому введенный лимит не должен создать дискомфорта для граждан Кыргызстана, работающих в России», — заявили в посольстве РФ в Бишкеке.

По данным Банка России, в 2018 году в Кыргызстан из России было отправлено $2,4 млрд, средняя сумма операции составила $271.

К слову, ЕАЭС это та самая структура, которую в России едва ли не всерьез представляют альтернативой Европейскому союзу.