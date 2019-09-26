В Газу прибыло оборудование для строительства нового госпиталя

Оборудование, необходимое для строительства больницы в осажденном секторе Газа, прибыло через контрольно-пропускной пункт в Эреце во вторник, сообщает правящее в Газе движение ХАМАС.

Этот шаг является частью соглашения о прекращении огня, достигнутого между Израилем и ХАМАС в начале этого года.

Как сообщает The Jerusalem Post, оборудование финансируется частной американской медицинской организацией и будет управляться международной медицинской командой.

По сообщениям, Египет оказал давление на ХАМАС с целью прекращения любых акций протеста, с тем чтобы обеспечить доставку оборудования без каких-либо трудностей.

Палестинские источники сообщили The Jerusalem Post, что медицинские работники из Катара и Германии прибыли в Газу под эгидой соглашения о прекращении огня, которое было заключено при посредничестве Организации Объединенных Наций, Египта и Катара.

Больница «облегчит страдания наших людей в секторе Газа, поддержит сектор здравоохранения и предоставит медицинские услуги жителям», - говорит представитель ХАМАС Абдуль-Латиф Кану в комментариях, цитируемых The Jerusalem Post.

Кану также заявил, что строительства больницы, которое, как ожидается, начнется в ближайшие несколько дней, стало «одним из плодов» еженедельных акций протеста возле границы с Израилем.

Кампус международного госпиталя площадью 4 гектара расположен недалеко от перехода Эрец и, как сообщается, было одобрено премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Лидер ХАМАС Исмаил Хания объявил в июне, что больница, а также линия электропередачи образуют две промышленные зоны, построенные в рамках перемирия между ХАМАС и Израилем.

Ранее, в июне, катарская делегация доставила в Газу 20 миллионов долларов наличными с целью запуска нового проекта линии электропередач.

Согласно хрупкому соглашению о прекращении огня, достигнутому египетскими и официальными лицами ООН после серьезной вспышки насилия в мае, Израиль должен ослабить свою блокады сектора Газы в обмен на относительное спокойствие.