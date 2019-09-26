В Ливане тело сирийского ребенка выкопали из могилы на кладбище "только для ливанцев"

Тело сирийского ребенка из семьи беженцев было эксгумировано в ливанской деревне, потому что кладбище предназначено "только для ливанцев", сообщает спутниковый телеканал "Аль-Хурра".

В пятницу тело четырехлетнего сирийского ребенка выкопали и убрали с городского кладбища Ассуна в северном Ливане, как, по сообщениям, требовал того мэр района, Рула аль-Бая.

Район отменил свое решение после протестов в городе и в социальных сетях, однако семья решила вновь похоронить ребенка уже в другом городе.

Глава департамента вакфов в Триполи шейх Фирас Баллаут осудил эксгумацию ребенка, заявив, что это недопустимо.

В Ливане, стране с населением около четырех миллионов человек, проживает около 1,5–2 миллионов беженцев, которые бежали от конфликта, разразившегося в соседней Сирии в 2011 году.

Местные политики регулярно обвиняют сирийских беженцев в экономических и других бедах Ливана, а правительство усилило давление, чтобы отправить их обратно в Сирию.

Стремясь не поощрять сирийцев к постоянному заселению, власти разрешают только неформальные лагеря для беженцев.

Сильная реакция против беженцев также охватила некоторые слои ливанского общества, и на сирийских беженцев повсюду оказывается давление, чтобы они покинули Ливан.