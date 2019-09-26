Мухаммад бин Салман взял на себя ответственность за убийство Джамаля Хашакджи - документальный фильм PBS

Наследный принц Саудовской Аравии сказал, что несет ответственность за убийство журналиста Джамаля Хашакджи в прошлом году саудовскими оперативниками «потому что это произошло под моим надзором», согласно документальному фильму канала PBS, который будет показан на следующей неделе.

Мухаммад бин Салман (МБС), фактический правитель королевства, публично не говорил об убийствах в саудовском консульстве в Стамбуле. ЦРУ и некоторые западные правительства сказали, что он был заказчиком убийства, но саудовские чиновники говорят, что он не играл никакой роли.

Смерть Хашакджи вызвала глобальный скандал, запятнавший имидж наследного принца и ставящий под угрозу амбициозные планы диверсифицировать экономику крупнейшего в мире экспортера нефти - Саудовской Аравии. С тех пор МБС не посещал Соединенные Штаты или Европу.

«Это произошло под моим надзором. Я несу всю ответственность, потому что это произошло под моим надзором», - сказал он Мартину Смиту из PBS в соответствии с предварительным просмотром документального фильма «Наследный принц Саудовской Аравии», который выйдет в эфир 1 октября, в преддверии годовщины смерти Хашакджи. Отметим, что не очень ясно, что имеется в виду под «надзором» или «присмотром» (under my watch), потому что свое участие принц все равно отрицает, списывая все на плохих чиновников.

После первоначальных опровержений официальная саудовская версия обвинила в убийстве «переусердствовавших» оперативников. Государственный обвинитель сказал, что тогдашний заместитель начальника разведки приказал репатриировать Хашакджи, оппозиционера, который стал откровенным критиком, но ведущий переговорщик приказал убить его после того, как обсуждения по поводу его возвращения не увенчались успехом.

По словам прокурора, Сауд аль-Кахтани, бывший главный королевский советник, который, по сообщениям Reuters, отдавал приказы по скайпу убийцам, проинформировал ударную группу о действиях Хашакджи перед операцией.

На вопрос, как могло произойти убийство без его ведома, Смит процитировал слова принца Мухаммада: «У нас 20 миллионов человек. У нас три миллиона государственных служащих».

Смит спросил, могли ли убийцы использовать частные правительственные самолеты, на что наследный принц ответил: «У меня есть чиновники, министры, которые следят за делами, и они несут ответственность. У них есть полномочия делать это».

Между тем высокопоставленный представитель администрации США заявил агентству Reuters в июне, что администрация Трампа настаивает, что Эр-Рияд показал наконец-то «ощутимый прогресс» в привлечении к ответственности виновных в убийстве.

Одиннадцать подозреваемых из Саудовской Аравии были преданы суду в ходе секретного разбирательства, но с тех пор прошло лишь несколько слушаний. В докладе ООН содержится призыв к принцу Мухаммаду и другим высокопоставленным саудовским чиновникам провести расследование.