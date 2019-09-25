В крымском ДУМ рассказали про конец "политики стравливания русских и татар"

В Духовном управлении мусульман Крыма выдают иногда перлы, после которых на карте хочется поискать другой Крым — слишком уж невероятно они звучат для настоящего, известного нам Крыма.

Так, выступая в кулуарах совещания ОБСЕ, заместитель муфтия Эсадуллах Баиров обратил внимание на то, что якобы до аннексии Крыма украинские власти целенаправленно проводили политику столкновения татар с Россией и русскими жителями полуострова.

Дескать именно эта политика является причиной атмосферы недоверия между русскими и татарами, отметил заммуфтия. Но сейчас-то, говорит Баиров, такая политика в прошлом, и это почувствовали все жители Крыма, вне зависимости от этнического происхождения.

Ну а те крымские татары, которым не нравится российский статус Крыма, по Баирову вовсе и не крымские татары. По крайней мере, «идеологически».

Примечательно, что Баиров выдал такое всего через несколько дней после того, как в Крыму уже на уровне членов правительства прозвучало предложение назвать Крым «исконным» именем Тавриды — тем самым, что служит инструментом в борьбе с «татарской азиатчиной» с 18 века и до наших дней. Про обыски, задержания, убийства активистов, вандальское отношение к крымскотатарскому духовному и историческому наследию мы не будем здесь упоминать. Все это можно прочитать как на нашем сайте, так и в других медиа-источниках.

Впрочем, к чему мы об обысках и задержаниях? Ведь «идеологически» не крымских татар же задерживают. Да и скорее всего крымские мусульмане в прошлом, на костях которых проводят строительные работы, тоже «идеологически» не совсем крымские татары, ведь российский Крым их наверняка бы не обрадовал...