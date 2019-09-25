Реджеп Эрдоган призвал ООН бороться против исламофобии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своем выступлении на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций во вторник тщательно проанализировал распространение исламофобии, назвав ее самой опасной угрозой нашего времени.

Эрдоган осудил риторику вокруг миграционного кризиса в последние годы, которая, как он утверждал, ведет к тому, что мусульмане становятся жертвами расизма номер один.

«Наша основная обязанность - принять всеобъемлющую публичную риторику, чтобы раз и навсегда уничтожить этого врага», - заявил он, обращаясь к международному сообществу.

Он сказал, что из-за позиции Турции между Востоком и Западом он готов занять центральную руководящую роль в этом отношении.

Эрдоган также просил ООН объявить 15 марта, день, ознаменованный нападением на мечеть в новозеландском городе Крайстчерч, «Международным днем ​​солидарности против исламофобии».

По другим темам Эрдоган добавил, что «эффективное функционирование» конституционного комитета является «критически важным для политического и территориального единства Сирии».

Он призвал членов ООН поддержать усилия Турции по обеспечению безопасности Идлиба во избежание массовой миграции и убийств.

Кроме тог он также призвал запретить ядерную энергетику для всех или сделать ее доступной для всех - без исключения, - ссылаясь на нынешнюю политическую напряженность между Ираном и США по вопросу о ядерных вооружениях.

Касаясь Палестины Эрдоган вновь призвал международное сообщество оказать «конкретную поддержку палестинцам, помимо простых протестов».