Британские консерваторы расследуют исламофобию в своих рядах

Членство нескольких членов британской Консервативной партии было приостановлено из-за размещения или поддержки исламофобского контента в Интернете, сообщает Би-би-си.

Партия заявила, что была предупреждена о многочисленных инцидентах анонимным пользователем Твиттера, демонстрирующим членов крупнейшей в Великобритании партии, которые распространяют антимусульманский контент.

Среди инцидентов были «лайки» исламофобских картинок и заявлений, а кроме того члены Консервативной партии сами регулярно публиковали антимусульманский контент, сообщает Би-би-си.

Представитель партии заявил, что они «никогда не будут стоять в стороне, когда речь идет о предрассудках и дискриминации любого рода».

«Все, кто был признан членами партии, были немедленно отстранены, в ожидании расследования», - сказал представитель.

Приостановка членства произошла, когда бывший консервативный член Европейского парламента показал, что он подвергался исламофобии, в том числе со стороны нынешнего члена британского правительства.

«У меня были разговоры с исламофобским контентом непосредственно обо мне, которые велись очень высокопоставленными членами Консервативной партии - фактически, парламентариями, один из которых является действующим министром в настоящий момент», - сказал Саджад Карим.

Он отказался назвать имя министра, но сказал, что будет готов предоставить его, если дело дойдет до расследования.

В последние годы Консервативная партия часто подвергается критике за неспособность провести расследование обвинений в исламофобии среди своих членов.

В прошлом нового консервативного лидера Бориса Джонсона обвиняли в исламофобии, в том числе за его комментарии в газетной колонке в августе, в которой он сравнил женщин в никабе с почтовыми ящиками.

Группа по мониторингу исламофобии сообщила в начале сентября, что вслед за этой колонкой количество случаев исламофобии увеличилось на 375 процентов.

«В конечном счете, речь идет о ценностях, и если мы допустим, чтобы исламофобия или любая другая форма дискриминации оставалась без контроля, то, что мы делаем на самом деле, подрывает наши собственные ценности», - сказал Карим.

В мае Мусульманский совет Великобритании призвал провести расследование исламофобии в Консервативной партии, предупредив, что антимусульманские настроения были «не только широко распространенными, но и институциональными».