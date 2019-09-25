Протесты в Индонезии: ранены сотни студентов и полицейских

Более 300 университетских студентов и полицейских в столице Индонезии Джакарте находятся в больнице в среду, на следующий день после ожесточенных столкновений с полицией во время общенациональных акций протеста, вызванных новым законом, который, по словам критиков, наносит ущерб антикоррупционному агентству страны.

Начальник полиции Джакарты Гатот Эдди Прамоно заявил на пресс-конференции, что по меньшей мере 265 студентов и 39 полицейских обратились в больницы Джакарты, причем их травмы варьировались от незначительных до серьезных.

Он также сказал, что полиция арестовала 94 человека, которые, по его словам, были замешаны в насильственных действиях.

«Мы все еще расследуем, являются ли они студентами или другими членами общества с другими интересами», - сказал Прамоно.

Чиновники центральной городской больницы Пертамина сообщили, что 90 студентов проходили лечение от травм, включая переломы костей, раны головы и проблемы с дыханием из-за слезоточивого газа. Большинству было разрешено вернуться домой после лечения, хотя трое были госпитализированы с ранениями головы.

Другой студент перенес операцию в Пелни, другой больнице в Джакарте, после того, как у него случились кровоизлияние в мозг и переломы костей плеча.

Во вторник у здания парламента во время акции протеста полиция использовала слезоточивый газ и водометы, чтобы разогнать тысячи студентов, бросающих камни. Протест был разогнан незадолго до полуночи, а к утру среды городские служащие убирали камни, пластиковые бутылки, плакаты и другие предметы, оставшиеся от протеста.

Во вторник студенты провели аналогичные акции протеста в городах по всей стране, включая Бандунг, Джокьякарту, Маланг, Палембанг и Медан.

Несколько студенческих групп пообещали вернуться на улицы в среду и продолжить демонстрации, пока закон не будет отменен.

Критики говорят, что закон, принятый в парламенте на прошлой неделе, снижает авторитет Комиссии по искоренению коррупции, ключевого органа в борьбе с повсеместной коррупцией в стране.

Последствия нового закона поставили под угрозу доверие к президенту Джоко Видодо, который лишь недавно выиграл второй президентский срок после проведения кампании за чистое управление. Его инаугурация назначена на следующий месяц.

Коррупция является повсеместным явлением в Индонезии, и антикоррупционная комиссия, одно из наиболее эффективных учреждений в стране с населением около 270 миллионов человек, часто подвергается нападкам со стороны законодателей, которые хотят сократить ее полномочия.

Сотни чиновников из различных ветвей власти были арестованы с тех пор, как агентство было создано в 2002 году в рамках реформы, последовавшей за свержением бывшего автократа Сухарто.

Активисты говорят, что изменения ослабляют одно из самых заслуживающих доверия государственных учреждений Индонезии в стране, где полиция и парламент воспринимаются как коррумпированные.