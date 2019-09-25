В турецкой Адане взорвали полицейский автобус

В результате взрыва бомбы около автобуса с полицией в южном турецком городе Адана было ранено пять человек, сообщают местные представители власти.

Взрыв в среду утром был вызван либо «самодельным взрывным устройством, либо бомбой другого типа», заявил губернатор Махмут Демирташ государственному агентству Anadolu.

По его словам, одним из пострадавших был полицейский, но серьезных травм не было.

«Раненые находятся в действительно хорошем состоянии. Граждане отправились в больницу в качестве меры предосторожности. У нашей полиции нет проблем», - сказал Демирташ после того, как полиция и скорая помощь бросились на место происшествия.

Турецкие телеканалы транслируют видео, на котором видно сильно поврежденный автобус, окруженного осколками и другими поврежденными транспортными средствами, под пешеходной эстакадой.

Вооруженные полицейские опечатали территорию и осматривали место происшествия.

На момент написания статьи ничего не известно о том, кто ответственен за теракт. В заявлении губернатора Аданы говорится, что по факту взрыва было начато расследование.

В качестве наиболее вероятной называется версия о причастности Рабочей партии Курдистана (РПК) или других ультралевых группировок.