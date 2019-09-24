Польша в этом году дала убежище 18 таджикам

В нынешнем году Польша предоставила убежище 18 гражданам Таджикистана, большинство из которых являются политическими беженцам и членами их семей, сообщает «Озоди» со ссылкой на агентство по делам беженцев Польши. В 2019 году 52 таджикистанца впервые обратились к польским властям за получением этого статуса, прошения 53 ранее обратившихся заявителей были отклонены.

Таджикистан входит в пятерку стран, граждане которых лидируют по количеству прошений убежища в Польше. Большинство из таджикских просителей являются членами или родственниками членов запрещенных в республике Партии исламского возрождения (ПИВТ) и «Группы 24».

Напомним, что таджикские власти отрицают преследование бывших членов ПИВТ и их родственников. Как сказал 19 сентября на совещании ОБСЕ в Варшаве член официальной таджикской делегации, советник директора Центра стратегических исследований Абдулло Рахнамо, обвинения в том, что в Таджикистане преследуют за политическое инакомыслие и религиозные взгляды, не соответствуют действительности. «Если верить, что членами ПИВТ были 40 тысяч человек, то сегодня, по данным Генеральной прокуратуры Таджикистана, в тюрьмах находятся 57 их членов, еще около 50 находятся в розыске. Остальные более 39 тысяч 800 человек живут свободно», — заявил он.

По данным руководителя зарегистрированной в Литве НПО Eurasian Dialogue («Евразийский диалог») Мухаммаджона Кабирова, около 80% таджикских просителей убежища в европейских странах получают отказ, что ставит их под угрозу депортации и преследования на родине. Однако многие из таджикских беженцев не могут предоставить никакого подтверждения своих слов о преследовании властями своей страны, из-за чего и получают отказ на свое прощение.

«Они только твердят, что их преследуют на родине, но не могут предоставить никаких документов в подтверждение своих слов: документ о вызове в милицию или документ, подтверждающий, что они были допрошены органами безопасности», — говорит польский адвокат, защищающий нескольких таджикских граждан, которые претендуют на получение убежища.

Количество просителей убежища из Таджикистана в европейских странах возросло с осени 2015 года — после вооруженного мятежа бывшего замминистра обороны страны Абдухалима Назарзода, организаторами которого власти объявили ПИВТ. Партия была признана террористической и запрещена на территории страны.

Следует отметить, что Польша, Литва и Германия остаются основными европейскими странами, в которые направляются беженцы из Таджикистана в поисках убежища. В настоящее время в Польше, по разным данным, проживают около 400 граждан Таджикистана, в том числе беженцы. В Литве, по данным департамента миграции, в 2018 году от граждан Таджикистана было получено 74 заявления о получении статуса беженца.

По данным центрального реестра ФРГ по учёту иностранцев, в Германии сейчас проживают 5600 граждан Таджикистана, 3230 человек зарегистрированы как просители убежища, 700 таджикским гражданам было предоставлено убежище, 740 заявлений отклонены. Небольшое число таджикистанцев запросили убежища во Франции, Швеции, Голландии и Австрии.