В Багдаде обстреляли ракетами Зеленую зону

Несколько ракет были выпущены в сторону укрепленной Зеленой зоны в Багдаде, приземлившись около посольства США в Ираке, согласно источникам безопасности, которые цитируют информационные агентства.

Жители иракской столицы, как сообщается, слышали взрывы, за которыми последовали сирены, которые прозвучали над рекой Тигр во вторник ночью.

Сообщений о жертвах не поступало. Ответственность на себя также никто пока не взял. Напомним, что Зеленая зона это охраняемый район, где размещаются правительственные учреждения и посольства иностранных государств.

По словам свидетелей две 100-миллиметровые ракеты упали рядом с посольством США, а третья упала в реку Тигр, на берегу которой стоит посольство.

«Одна из них упала в трех метрах от ворот посольства», - сказал источник агентству AFP.

Последнее ракетное нападение на Зеленую зону произошло 19 мая, всего через несколько дней после того, как США объявили о «приказном отъезде» всего несущественного дипломатического персонала в Ираке на фоне растущей напряженности в отношениях с соседним Ираном.

Ирак сейчас переживает период относительной стабильности после объявления победы над ИГИЛ* в конце 2017 года.

В знак улучшения ситуации с безопасностью иракские власти с прошлого года работают над ослаблением мер безопасности вокруг Зеленой зоны. Были сняты бетонные противо-взрывные стены и разрешено сквозное движение транспорта, впервые за 10 лет, но но посольство США остается одним из наиболее защищенных районов в зоне.

* - запрещены в РФ