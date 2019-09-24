Судан просит 2 миллиарда доларов на экономические реформы

Судан запускает в следующем месяце план спасения экономики, рассчитанный на 9 месяцев, и просит Всемирный банк выделить 2 миллиарда долларов на его финансирование, заявил министр финансов страны в понедельник.

План экономических реформ предусматривает, что субсидии на топливо и хлеб сохранятся в течение следующих девяти месяцев, хотя правительство премьер-министра Абдуллаха Хамдока в конечном итоге намерено отказаться от них в конце программы.

Сокращение субсидий на хлеб и топливо в Судане в прошлом году стало одним из основных экономических факторов, вызвавших в декабре протесты, которые привели к свержению бывшего президента Омара аль-Башира в апреле и последующему формированию переходного правительства Хамдока в этом месяце.

Субсидии будут заменены прямыми денежными переводами для бедных семей, сообщил Reuters министр финансов Ибрагим Эльбадави в понедельник.

Новый премьер-министр, бывший экономист Организации Объединенных Наций, ранее заявлял, что восстановление экономики Судана является одним из его ключевых приоритетов в правительстве.

Эльбадави сказал, что девятимесячный экономический план будет направлен на смягчение безудержной инфляции при одновременном поддержании поставок основных товаров.

План будет направлен на реструктуризацию бюджета Судана. Хамдок ранее также указывал на военные расходы, которые составляют большую часть государственных расходов в Судане, в качестве ключевой области реформ.

По словам Хамдока, прекращение конфликта в суданских провинциях Дарфур, Голубой Нил и Южный Кордофан освободит бюджет от изрядных военных расходов.

«Он направлен на… реструктуризацию банковского сектора, рационализацию государственных расходов, решение проблемы финансового бремени государства и пересмотр налоговых льгот, поскольку 60 процентов экономической деятельности не облагается налогом», - сказал Эльбадави.

Хамдок в настоящее время ищет миллиарды долларов для импорта основных товаров, включая топливо и муку.

В Нью-Йорке во время сессии Генеральной Ассамблеи ООН премьер-министр попросит Всемирный банк о помощи в размере 2 миллиардов долларов.

В прошлом месяце Хамдок заявил, что Судану потребуется в общей сложности 8 миллиардов долларов иностранной помощи.

Но его правительство до сих пор не может получить доступ к резервам Всемирного банка и Международного валютного фонда, поскольку США все еще включают Судан в список спонсоров терроризма.

«Американские чиновники сообщили нам, что исключить Судан из списка террористов сложно, потому что он привязан к конгрессу и этот процесс может занять от девяти месяцев до года», - сказал Эльбадави.