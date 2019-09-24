Десятки мирных жителей убиты в результате анти-талибской операции афганских силовиков

В Афганистане по меньшей мере 40 гражданских лиц были убиты во время рейда афганского спецназа на празднование свадьбы. Сообщают, что целью спецназовцев были талибы*.

Абдуль-Маджид Акханд, заместитель провинциального члена совета, сказал, что большинство погибших это женщины и дети, присутствовавшие на церемонии бракосочетания в районе Муса-Кала в воскресенье вечером.

«Около 40 человек были убиты, а 18 человек ранены и доставлены в больницу», - сказал он агентству AFP. «Все жертвы были гражданскими лицами».

В понедельник официальный представитель губернатора провинции Омар Звак заявил, что по меньшей мере 14 боевиков, в том числе шесть иностранцев, также были убиты, добавив, что власти расследуют сообщения о жертвах среди гражданского населения.

«Мы знаем, что в этом рейде были жертвы среди мирного населения, но у нас пока нет точного числа», - сказал он. «Тем не менее, мы ведем расследование, чтобы узнать больше».

Звак добавил, что убитые мирные жители были участниками свадебной процессии, которая подверглась обстрелу во время операции, нацеленной на дом, в котором укрывались талибы.

Между тем, министерство обороны Афганистана заявило, что в результате операций в районе Муса-Кала были убиты 22 иностранных члена движения «Талибан» были убиты, а еще 14 арестованы. По их словам, в число арестованных "террористов" входят пять граждан Пакистана и один бангладешец.

«Иностранная террористическая группа активно участвовала в организации террористических актов», - говорится в заявлении министерства, которое добавляет, что большой склад предметов снабжения и оборудования «террористов» также был уничтожен.

Рейд произошел всего спустя несколько дней после того, как 19 сентября США подтвердили, что они совершили беспилотную атаку, в результате которой погибли по меньшей мере 30 крестьян в провинции Нангархар на востоке Афганистана.

Американские силы заявили, что атака была направлена ​​против боевиков ИГИЛ*.

Силовики Афганистана подвергаются жесткой критике за жертвы среди гражданского населения во время ночных рейдов. Правительственные афганские и союзные им международные силы, включая НАТО, убили больше мирных жителей за первые три месяца этого года, чем талибы и боевики из других вооруженных группировок, говорится в отчете ООН в апреле.

В период с января по март проправительственными силами было убито не менее 305 мирных жителей, что составляет около 52 процентов всех смертей в этот период, согласно выводам Миссии ООН по содействию Афганистану (МООНСА).

Аналитики отмечают, что после того, как Трамп отменил мирные переговоры с талибами, количество воздушных и наземных операций возросло, а это почти неизбежно приводит к увеличению числа жертв среди гражданского населения, что в итоге лишь усиливает недоверие афганцев к про-американскому режиму в Кабуле.

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