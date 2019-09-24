Трамп поддержал «любимого диктатора» на фоне протестов в Египте

Президент США Дональд Трамп поддержал президента Египта Абдуль-Фаттаха ас-Сиси, который оказался под давлением перед лицом протестов, призывающих его уйти в отставку.

«У всех есть демонстрации», - заявил Трамп в понедельник на встрече с Сиси в кулуарах 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

«Меня это не касается. У Египта великий лидер. Его очень уважают».

Видимо Трамп представляет Египет страной вроде США, где участие в демонстрации против президента это признак хорошего тона даже для аполитичных хипстеров, тем более что им все равно ничего за это не будет. Между тем, как в Египте демонстрации вообще то запрещены, и за участие в них можно поплатиться свободой как минимум.

В понедельник правозащитная группа в Египте заявила, что с начала протестов по всей стране было арестовано более 500 человек.

«Число последних арестованных из-за событий, происшедших с пятницы в Каире и других провинциях, возросло до 516», - говорится в заявлении египетского Центра экономических и социальных прав.

Напомним, что протесты начались в ответ на призывы к отставке Сиси, прозвучавшие со стороны Мухаммада Али, строительного подрядчика и актера, который в серии видеороликов обвинил президента и военных.