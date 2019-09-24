Тунисского диктатора похоронили рядом с сахабами

В субботу бывший президент Туниса Зин аль-Абидин бен Али был похоронен в священном городе Медина.

Бен Али, который умер в четверг в городе Джидде, был похоронен на кладбище Джаннат уль-Баки - рядом с мечетью Пророка Мухаммада, там где похоронены сподвижники Пророка и многие другие праведные предки мусульманской уммы.

Сообщается, что члены его семьи получали соболезнования в воскресенье в престижном пригороде Туниса. Об этом гласит небольшое уведомление, опубликованное в тунисской газете La Presse.

Напомним, что на прошлой неделе появились сообщения о том, что Бен Али был госпитализирован в Джидде после нескольких лет лечения рака простаты, а его адвокат подтвердил его смерть.

Он умер всего через несколько дней после того, как жители Туниса пришли на избирательные участки, чтобы проголосовать на вторых свободных выборах в стране после свержения диктатора.

Бен Али, первый лидер, которого свергла Арабская весна, умер в возрасте 83 лет.

Он управлял североафриканской страной с 1987 по 2011 год, и хотя некоторые рассматривали его как оплот против «исламистского экстремизма», ему пришлось столкнуться с критикой за подавление оппозиции и нежелание принять демократию.