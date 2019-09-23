Адель аль-Джубейр: войны с Ираном (пока что) не будет

Вчера министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр заявил, что его страна хочет «хороших отношений» с Ираном, но Тегеран встречает это со «смертью и разрушением», сообщает агентство Anadolu.

Аль-Джубейр сказал, что если будет доказано, что Иран поддерживал ракетные удары по нефтяным объектам на прошлой неделе, это будет считаться «актом войны». По словам Аль-Джубейра, акт войны, — это когда удар наносится с территории агрессора, а его страна пока не может доказать, что ракеты и беспилотники, атаковавшие заводы, стартовали из Ирана. «Но совершение атаки с территории Ирана, если дело действительно обстоит именно так, ставит нас в другую позицию. Это будет расценено как акт войны», — сказал он.

Выступая в Sky News, он сказал: «Мы надеемся, во что бы то ни стало, избежать войны ... У нас есть приоритеты - реформирование нашей страны».

Однако он обвинил Иран в нападениях, потому что, по его словам, Тегеран снабжал нападавших ракетами и беспилотниками, использовавшимися в нападении.

Аль-Джубейр также настаивал на том, что атака могла быть начата из Ирана, потому что «она пришла с севера».

Также он заявил, что королевство «готово сделать все возможное, чтобы защитить себя от дальнейших ракетных и беспилотных атак».

Однако он подчеркнул, что «война - это последний вариант».

Заявления Аль-Джубейра может свидетельствовать, что Саудовская Аравия, столкнувшаяся с тем, что никто из ее союзников, включая США, не горит желанием воевать с Ираном, решила как бы «простить» Иран. А значит, войны не будет. Пока что.