Объединенный арабский список поддержал Бенни Ганца

Объединенный список, в котором доминируют арабские партии, рекомендовал, чтобы лидер «Кахоль Лаван» Бенни Ганц стал новым премьер-министром Израиля, сообщают израильские СМИ.

Комментируя эту рекомендацию, глава партии «Наш дом - Израиль» Авигдор Либерман сказал: «Объединенный список - враги».

Тем временем глава «Ликуд» и действующий премьер-министр Биньямин Нетаньяху осудил этот шаг и заявил, что то, о чем он предупреждал, только что произошло.

В сообщениях говорилось, что предложение Объединенного списка соответствовало их предвыборному обещанию «положить конец Нетаньяху и его правительству, которые распространяют ненависть» против арабских граждан Израиля.

Как сообщает «Гаарец» арабские депутаты выдвинули условия, прежде чем рекомендовать Ганца.

Одними из таких условий было прекращение сноса домов в арабских деревнях, а также создание группы для изучения вопроса о непризнанных деревнях и поддержка действий правительства по борьбе с преступностью в израильских арабских общинах.

Среди других условий Объединенного списка - отмена Закона о национальном государстве, начало мирного процесса с Палестинской администрацией и отмена закона, усиливающего наказание за нарушение правил строительства.

Источники сообщили, что эти условия обсуждались с партией «Кахоль Лаван», но не указали, были ли они полностью или хотя бы частично приняты. Отметим, что маловероятно, чтобы Бенни Ганц согласился на хотя бы половину из этих условий.

В своем заявлении Объединенный список подтвердил, что его шаг по рекомендации Ганца не должен рассматриваться в том ключе, будто партия «поддерживает следующее правительство», добавив, что партия стремится стать «активным и эффективным игроком на политической арене».

Стоит также отметить, что «Баляд», националистическая партия, которая входит в Объединенный список, и членами которой являются три избранных члена парламента, отказалась рекомендовать Ганца и не присутствовала на рекомендательной встрече с президентом Израиля Реувеном Ривлином вчера вечером.

Их исключение из Объединенного списка оставляет Ганцу только 54 места, на одно меньше, чем есть у Нетаньяху, который в настоящее время удерживается при поддержке правых партий.

«Баляд» отказывается поддержать Ганца, так как с их точки зрения он является военным преступником, руководившим операцией против Газы в 2004 — совсем недавно он хвалился тем, что «отправил Газу обратно в каменный век».