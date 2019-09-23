Египет: на пороге новой Арабской весны?

В минувшие выходные одной из главных и неожиданных новостей стали массовые протесты в Египте. Тысячи протестующих вышли на улицы нескольких городов в Египте. Демонстрации стали первым столь явным проявлением инакомыслия против президента Абдуль-Фаттаха ас-Сиси.

Собравшись на каирской площади Тахрир поздно вечером в пятницу, демонстранты скандировали лозунги, вроде «Народ требует падения режима» и «Уйди, Сиси», повторяя лозунги, звучавшие в этом же месте более восьми лет назад и обрушившие Хосни Мубарака.

В Александрии сотни людей вышли на набережную, скандируя: «Вставайте, не бойтесь, Сиси должен уйти», в то время как в портовом городе Дамиетта демонстранты снесли большой плакат президента.

Протесты начались как раз когда Ас-Сиси направился в США для участия в заседании Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ГА ООН).

Так что же случилось?

Протесты были зафиксированы как минимум в восьми городах, при этом наибольшая толпа собиралась в Каире, Александрии и Суэце.

Видеоролики и фотографии протестов были опубликованы в социальных сетях с хэштегом #Tahrir_Square, который в пятницу стал самым популярным хэштегом во во всем мире.

Несанкционированные протесты в Египте не допускаются, и полиция быстро разогнала слезоточивым газом протестующих на каирской площади Тахрир. По данным египетской комиссии по правам и свободам, в столице было арестовано не менее четырех человек, а в городе Махалля был арестован журналист.

Агентство AFP со ссылкой на источник в службе безопасности заявило, что по меньшей мере 74 человека были арестованы.

О жертвах не сообщалось.

Что вызвало протесты?

Протестующие отвечали на звонок изгнанного бизнесмена Мухаммада Али, который призвал египтян выйти на улицы после долгожданного футбольного матча между клубами «Аль-Ахли» и «Замалек» в Каире.

В серии видеороликов, размещенных в Facebook и Twitter, Али, который рассказал, что он работал строительным подрядчиком в армии в течение 15 лет, обвинил Ас-Сиси и его помощников в разбазаривании государственных средств на тщеславные проекты, несмотря на растущую бедность.

«Сиси поднял коррупцию с низкого уровне на новый уровень. Я построил пять вилл для помощников Сиси и дворец для президента в военном лагере в Каире», - сказал он в сообщении из Испании, где в настоящее время находится в добровольном изгнании.

Сам Ас-Сиси опроверг обвинения на прошлой неделе. Выступая на молодежной конференции, он сказал, что «был честен и верен» Египту и военным.

«Мухаммад Али, пожалуй, самый популярный человек в Египте сейчас», - говорит Мухаммад Аль-Масри, руководитель программы средств массовой информации и журналистики института аспирантуры в Дохе, сославшись на миллионы людей, которые смотрели его онлайн-видео и использовали его хэштеги.

«Это то, что действительно является настоящей угрозой правительству Ас-Сиси - если бы это не было настоящей угрозой, то Ас-Сиси не вышел бы и не ответил бы прямо Мухаммаду Али на молодежной конференции на прошлой неделе», - сказал Аль-Масри. добавив, что для Ас-Сиси было «беспрецедентно», чтобы египтянин загнал его в такую оборонительную позицию в Египте». Другими словами, Мухаммад Али похоже действительно сильно задел больной нерв Ас-Сиси.

Сами Хамди, главный редактор The International Interest, говорит: «Тот факт, что десятки людей смогли реально попасть на площадь Тахрир, само по себе является невероятным достижением для людей, пытающихся протестовать против Сиси».

Аналитики говорят, что популярность 64-летнего лидера в последние годы ослабла из-за мер жесткой экономии и растущего уровня бедности.

Официальные статистические данные, опубликованные в июле, показывают, что 33 процента египтян жили в бедности, по сравнению с 28 процентами в 2015 году и 17 процентами в 2000 году. По другим оценкам этот показатель еще выше.

«Египетское правительство и Сиси безжалостно подавляли любой протест, поэтому тот факт, что люди готовы выйти на улицы сегодня вечером, я думаю, говорит об огромном разочаровании, огромном гневе, который обычные египтяне испытывают по отношению к Сиси», - говорит британский аналитик Билл Лоу.

Кто протестует?

Толпа состояла в основном из молодых людей.

Далия Фахми, старший научный сотрудник Центра глобальной политики в Нью-Йорке, сказала, что те, кто был на улицах в пятницу, отличались от участников акций протеста 2011 года. Она описала их как более молодых людей, которые «не видели пользы революции» и разочарованы бедностью и строгостью, которые «наносят вред повседневной жизни».

«Большая часть населения не живет с травмой после революции или воспоминаниями о революции так, как старшее поколение. Здесь есть группа молодых людей с другим набором требований и различными взглядами на будущие возможности» - сказала она.

«Мы можем находится в момент крещендо, который заставляет людей преодолевать барьер страха», - сказала она.

Беспорядки продолжились и на следующий день. Согласно сообщениям СМИ, египетские силовики в субботу столкнулись с сотнями протестующих в портовом городе Суэц.

Протесты были также зарегистрированы в Гизе, столице-побратиме Каира, и в северном городе Махалля.

Тем временем каирская площадь Тахрир, эпицентр египетской революции 2011 года, которая свергла давнего лидера Хосни Мубарака, наводнена толпой силовиков.

Фондовая биржа Египта также приостановила торги в воскресенье на 30 минут после того, как индекс EGX 100 упал на 5 процентов.

Аналитики связывают резкое падение цен на акции с протестами, которые вспыхнули в Каире и других городах в пятницу, сообщает Reuters.

Это был первый раз, когда биржа приостановила торги EGX 100 из-за 5-процентного колебания с 2016 года.

Свою акцию провела египетская диаспора в США, члены которой устроили демонстрацию перед Белым домом, где президент Дональд Трамп встречал своего «любимого диктатора».

Каков же ответ правительства?

Первоначально правительство вообще никак не реагировало на протесты. Государственные СМИ никак не освещали демонстрации, лишь отмечая, что ситуация вокруг Тахрира остается спокойной. Сейчас правительство сочиняет сказки про то, как демонстрантов вдохновляют Турция или Катар, хотя характерно, что Мухаммад Али обратился с территории Евросоюза, а не с какой-либо «ихванской» страны.

Между тем правозащитные организации требуют от Египта освободить около 365 задержанных во время акций протеста и требуют от ООН оказать давление на Египет, чтобы он уважал права на свободу выражения мнений и собраний. Среди задержанных оказалась известная правозащитница Махинур аль-Масри. Она была арестована, как только покинула здание прокуратуры в Каире, где она выступала в качестве адвоката нескольких человек, задержанных во время демонстраций, сказал ее адвокат Тарек аль-Авади. Ранее она уже была осуждена дважды за участие в акциях протеста.

«Голос Ислама» следит за развитием событий.