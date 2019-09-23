Во Франции машина въехала в мечеть

Весьма странный инцидент в минувшие выходные случился во Франции. Как сообщает Daily Sabah, в субботу поздним вечером некий водитель направил автомобиль на вход в мечеть третьего по численности населенного пункта Эльзаса — города Кольмар.

По информации местных властей, нападавший ранил себя ножом в горло и доставлен в больницу, где его ждет операция.

Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Схожее преступление имело место в августе прошлого года в пригороде Лилля - городе Монс-ан-Барёль.

Как отметила прокурор Кольмара Катерин Сорита-Минар, водитель, нанесший во время инцидента себе ранение с помощью холодного оружия, был госпитализирован. «В ближайшее время его также осмотрит психиатр», — добавила она.

По информации свидетелей, при попытке протаранить вход в мечеть мужчина выкрикивал лозунги во славу Аллаха. По словам прокурора, следователи в ближайшее время проведут допрос злоумышленника. «Мы планируем узнать больше фактов, в том числе установить его мотивы», — сказала она.

Региональный совет мусульман и Совет имамов и религиозных лидеров Эльзаса «решительным образом осудили этот акт, совершенный против места отправления культа». «Мы верим, что справедливость восторжествует, и весь свет будет пролит на это ужасное событие», — заявили представители объединений в своих коммюнике.

Кольмар является третьим по величине городом в исторической области Эльзас. Благодаря хорошо сохранившимся кварталам, в том числе средневековым, он входит в самые популярные туристические маршруты региона Большой Восток. Ежегодно Кольмар посещают тысячи иностранных туристов.