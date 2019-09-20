Туркменская армия в хлопковом рабстве у государства

Военнослужащие одной из воинских частей Лебапского велаята (области) Туркменистана уже целый месяц живут впроголодь в неотапливаемых палатках на хлопковых полях. Об этом 19 сентября сообщило радио «Азатлык» со ссылкой на родителей солдат.

По их словам, в августе солдат из города Керки отправили на поля. Но при этом их не обеспечили нормальным питанием и достаточным количеством воды для соблюдения гигиены. В последнее время ночи стали холодными, а у солдат нет ни хороших одеял ни теплой одежды. Многие из них пишут родителям и просят выслать денег на еду и одежду. У самих родителей нет средств, чтобы в полной мере удовлетворить их просьбы.

Родители, которым удалось повидать сыновей, заявляют, что за этот месяц они сильно исхудали. Кроме того, у некоторых из них на руках и ногах появились язвы из-за антисанитарии. Но медицинская помощь им не оказывается. «Они оставлены на произвол судьбы. От них только требуют собирать хлопок. Проще говоря, их превратили в рабов», — посетовал один из родителей.

Туркменская армия и без того имеет дурную славу. Независимые СМИ периодически сообщают о тяжелейших условиях службы и о смертях солдат, в основном из-за неуставных взаимоотношений («дедовщины»). Разумеется официальные СМИ этих проблем не признают вовсе и лишь пишет о том, как солдаты едва ли не купаются в шоколаде.

В этом году появились слухи о том, что срок срочной службы в армии Туркменистана могут увеличить до трех лет - молодежи для хлопковых полей видимо не хватает.

Но принудительный сбор хлопка не ограничивается одной лишь армией. На поля отправляют и работников бюджетных учреждений, хотя власти утверждают, что все сборщики хлопка это исключительно хорошо оплачиваемые добровольцы.

И как мы уже сообщали, проблема крепостного хлопководства затрагивает и другие страны региона.