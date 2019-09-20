Европейские журналисты требуют освободить Абдулмумина Гаджиева

Европейская федерация журналистов (EFJ) призвала власти РФ немедленно освободить редактора отдела "Религия" дагестанской газеты "Черновик" Абдулмумина Гаджиева.

Соответствующее заявление появилось в Twitter генерального секретаря EFJ Рикардо Гутьерреса.

Европейская федерация журналистов – это крупнейшая организация репортеров в Европе, представляющая около 320 тыс. журналистов в 43 странах.

Напомним, что Абдулмумин Гаджиев был задержан 14 июня 2019 года. Его обвиняют в финансировании терроризма. По версии следствия, он якобы посредством своих статей в "Черновике" побуждал читателей жертвовать деньги в благотворительный фонд Абу Умара Саситлинского. По этому же делу проходят бывший руководитель этого фонда "Ансар" Абубакар Ризванов и предприниматель из Москвы Кемал Тамбиев.