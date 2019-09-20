В Таиланде мусульманские студенты озабочены полицейским наблюдением за ними

Запросы тайской полиции на предоставлении им информации о студентах-мусульманах в университетах по всей стране вызвали тревогу среди студенческих групп и правозащитников.

В официальном письме полиции, опубликованном в интернете бывшим комиссаром по правам человека Ангханой Нилапаиджит, университет попросили предоставить информацию мусульманских студентах - их количестве, происхождении, принадлежности к мазхабу и другие сведения о студенческих группах, организованных мусульманами. Название университета было вычеркнуто.

Эта новость вызвала немедленное возмущение сообщества, и Федерация мусульманских студентов Таиланда в среду призвала парламент «отклонить» эту просьбу.

Приказ Специального отделения "также является формой дискриминации, которая нарушает конституцию", заявил президент федерации Ашраф Авае.

Такие «необоснованные обвинения ... могут создать разногласия среди студентов-мусульман и других людей в университете и обществе», - сказал он.

Он добавил, что федерация уже слышала о том, что полиция запрашивает информацию о мусульманских студенческих группах как минимум в трех крупных университетах.

Напомним , что около 90% тайцев являются буддистами, хотя мусульмане составляют большинство в трех южных провинциях, граничащих с Малайзией.

Премьер-министр Таиланда Прают Чаноча во вторник защитил запрос полиции, последовавший за серией взрывов бомб в Бангкоке в августе, в которых обвиняли мусульман. По его словам это необходимо для создания базы данных национальной безопасности.

«Полиция уже указала, что это для создания базы данных», сказал Прают. «Никакие права не были нарушены. Мы не можем управлять чем-либо, если у нас нет данных».

Студенты-мусульмане считают, что запрос полиции был дискриминационным.

«Мы хотим, чтобы полиция пересмотрела этот вопрос, университет должен стать местом, где студенты могут свободно выражать свои взгляды и защищать свои права», - говорит Ашраф Аве.

Источник в полиции сообщил агентству Reuters, что запрос информации о мусульманах был связан с нападениями 2 августа, в результате которых было ранено четыре человека, когда шесть небольших бомб и шесть зажигательных устройств сработали в Бангкоке, где проходила крупная международная встреча.

Три человека были арестованы, а еще 11 разыскиваемых властями по-прежнему находятся на свободе. Все подозреваемые - малайцы из южного Таиланда.

«Мы обеспокоены теми злонамеренными людьми, которые проникают в студенческую среду в университетах», - сказал источник в полиции, который не захотел назвать себя, потому что он не уполномочен говорить со средствами массовой информации.

Подобные письма были разосланы во многие тайские учебные заведения в рамках регулярного обновления существующей базы разведывательных данных, говорится в заявлении полиции.

Некоторые университеты с большим количеством студентов-мусульман были обеспокоены этим письмом, а некоторые президенты университетов заявили, что не будут выполнять полицейский запрос.