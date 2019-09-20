Саудовская Аравия заявляет, что перехватила хуситский морской беспилотник со взрывчаткой

Военный представитель коалиции во главе с Саудовской Аравией заявил, что силы коалиции перехватили и уничтожили загруженную взрывчаткой лодку, которую якобы направляли йеменские хуситы.

Полковник Турки аль-Малики, спикер коалиции, сказал, что сорванное в четверг нападение представляет собой еще одну угрозу региональной и международной безопасности, а также безопасности морских маршрутов и международной торговли в Персидском заливе.

Инцидент последовал за нападением 14 сентября на две саудовские нефтяные установки, ответственность за которое взяли хуситы. Соединенные Штаты и Саудовская Аравия заявили, что атаку проспонсировал Иран.

«Военно-морские силы коалиции обнаружили попытку террористического ополчения хуситов, поддерживаемых Ираном, совершить акт агрессии и терроризма к югу от Красного моря, используя беспилотный, оснащенный катер..., запущенный из провинции Ходейда», - сказал Малики в заявлении без указания намеченной цели катера.

Сами хуситы пока что никак не прокомментировали это заявление.