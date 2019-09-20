Юго-Восточная Азия страдает от лесных пожаров

В четверг Малайзия и Индонезия закрыли тысячи школ из-за того, что ядовитый дым от безудержных лесных пожаров в Индонезии привел к резкому падению качества воздуха.

В Малайзии прекратили занятия почти 2500 школ, из них около 300 в столице страны, Куала-Лумпуре, охваченной смогом. Причиной называют растущие проблемы со здоровьем жителей, вызванные ядовитой дымкой из-за неконтролируемых вспышек на островах Суматра и Борнео в Индонезии.

В малайзийском городе Кучинг, на острове Борнео, индекс загрязнения воздуха зафиксировал уровень 267 на 06:00 по Гринвичу, получив оценку «Очень вредно для здоровья» и поместив его в число самых загрязненных районов в мире, согласно данным всемирного индекса качества воздуха. Министерство охраны окружающей среды Малайзии также классифицирует его как «очень вредное для здоровья».

В Индонезии сотни школ в сильно пострадавшей провинции Риау на острове Суматра также должны были закрыться в четверг - 800 из них уже закрыты только в одном районе, а около 1300 были закрыты в провинции Центральный Калимантан на Борнео.

Сообщается, что это решение затронуло по меньшей мере 1,7 миллиона учеников в Малайзии. Неизвестно точно, сколько школьников были вынуждены остаться дома в соседней Индонезии.

Джакарта развертывает тысячи военнослужащих, пожарных и сотрудников по борьбе с чрезвычайными ситуациям, чтобы побороть пламя, вызванное главным образом незаконными кострами для расчистки земли под плантации.

Юго-Восточную Азию ежегодно окутывает смог, но этот год стал худшим с 2015 года и усилил опасения по поводу вспышек пожаров во всем мире, усугубляя глобальное потепление.

Закрытие школ в четверг ознаменовало собой первое массовое закрытие в Куала-Лумпуре, поскольку качество воздуха ухудшилось до «нездорового» или «очень нездорового» уровня во многих частях полуостровной Малайзии, к востоку от Суматры. В столице невозможно увидеть горизонт из-за плотного дыма.

Малайзийская провинция Саравак на Борнео также задыхается в ядовитой дымке.

Растущее число малазийцев страдает от проблем со здоровьем из-за дыма, а власти заявляют, что в государственных больницах наблюдается резкое увеличение числа амбулаторных больных.

По данным Национального агентства по охране окружающей среды, в четверг утром в Сингапуре качество воздуха также было «нездоровым», а министр окружающей среды города назвал это «серьезным препятствием» в борьбе с изменением климата.

«Лесные пожары в Индонезии и связанный с этим дым повлияли на здоровье и благосостояние людей в Индонезии и регионе АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии)», - заявил глава социальной среды Сингапура Масагос Зулькифли в социальных сетях.

«Количество выбросов углерода в результате пожаров станет серьезным препятствием для глобальной борьбы с изменением климата», - добавил он.

Для Сингапура кризис наступает как раз, когда он готовится принять автопробег Формула-1 в воскресенье.

Плохая видимость из-за дыма уже стала причиной закрытия несколько аэропортов в индонезийской части Борнео, десятки рейсов уже были перенаправлены и отменены в регионе из-за смога.

Власти пытаются вызвать дождь через посев облаков, в надежде, что он погасит пожары. Но пока что единственная серьезная надежда это сезон дождей, который обычно начинается в октябре. Тысячи мусульман в среду участвовали в коллективном салят уль-истиска, молитве с просьбой о дожде.

Между тем пожары еще и усиливают дипломатическую напряженность. Остров Борнео разделен между Индонезией, Малайзией и Брунеем. Малайзия выражает свое недовольство и обвиняет Индонезию в том, что та допустила пожары на своей территории. Индонезийцы в ответ говорят, что незаконные пожары вспыхивают и на территории Малайзии, и на плантациях в Индонезии, принадлежащих малайзийским компаниям. Сама Джакарта заверяет, что прилагает все усилия для предотвращения пожаров и борьбы с ними.

Так власти заявили, что арестовали около 200 человек, подозреваемых в причастности к действиям, которые привели к неконтролируемым пожарам. Также начаты расследования в отношении четырех корпораций.