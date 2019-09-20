США признали гибель 30 мирных афганцев в результате удара беспилотника

Американские военные в Афганистане признали, что в четверг ими была совершена атака беспилотников, в результате которой в провинции Нангархар погибли не менее 30 крестьян, выращивающих кедровые орехи.

По меньшей мере 40 человек получили ранения в результате нападения в Вазир Танги в районе Хогьяни, которое ранее было приписано поддерживаемому Западом афганскому правительству.

Пресс-секретарь американских войск в Афганистане подтвердил в четверг, что атака беспилотника была проведена США с целью уничтожить укрытие, используемое боевиками ИГИЛ*.

«Первоначальными целями были члены ИГИЛ», - заявил представитель американской коалиции в Афганистане полковник Сонни Леггетт.

«Тем не менее, мы работаем с местными чиновниками, чтобы определить, был ли побочный ущерб».

Сохраб Кадери, член провинциального совета в Нангархаре, заявил в четверг, что в результате удара беспилотника погибли 30 рабочих на кедровом поле и по меньшей мере 40 получили ранения.

Министерство обороны в Кабуле подтвердило факт нападения, но сразу же отказалось сообщить подробности происшествия.

Аттаулла Хогьяни, пресс-секретарь губернатора провинции Нангархар, подтвердил воздушный налет.

«Правительство расследует этот инцидент. На данный момент с места нападения у поля с кедровыми орехами собрано девять тел», - сказал он.

Малик Рахат Гюль, старейшина племени в Вазир Танги, сказал, что воздушный налет произошел в то время, когда уставшие рабочие, в основном, наемные работники, собрались возле своей палатки после сбора кедровых орехов в поле неподалеку.

«Рабочие разожгли костер и сидели вместе, когда на них нацелился беспилотник», - сказал Гюль.

Ранее в этом месяце четверо братьев были убиты во время рейда агентством Национального отдела безопасности, обученным и финансируемым ЦРУ.

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