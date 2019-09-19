Афганистан: взрыв машины возле больницы, десятки погибших и раненых

В результате взрыва автомобильной бомбы возле здания больницы на юге Афганистана погибли по меньшей мере 20 человек, а еще 95 получили ранения, сообщают чиновники афганского правительства.

Ответственность за взрыв взяло на себя движение «Талибан»*, которое заявило, что целью нападения было близлежащее здание государственного разведывательного управления в Калате, столице провинции Забуль.

Высокопоставленный чиновник министерства обороны в Кабуле сказал, что боевики хотели взорвать учебную базу могущественного Управления национальной безопасности (УНБ), но припарковали загруженную взрывчаткой машину возле ворот больницы неподалеку.

Жители, многие из которых пришли навестить своих больных членов семьи, использовали шали и одеяла, чтобы нести раненых внутри разрушенного здания больницы, в то время как власти пытались доставить самых тяжелых раненых в больницы в соседнем Кандагаре.

Хаджи Атта Ян Хакбаян, член провинциального совета в Калате, сказал, что с места взрыва было эвакуировано 20 тел и 95 раненых.

Хакбаян сказал, что стена здания УНБ была повреждена. При этом не не сказал ничего о жертвах среди персонала УНБ.

«Число жертв может возрасти, так как спасательные команды и люди все еще ищут тела под обломками», - сказал он.

Несколько женщин, детей, медицинских работников и пациентов в больнице получили тяжелые ранения в результате взрыва.

В среду по меньшей мере 48 человек были убиты в афганской столице Кабуле в результате двух отдельных атак, одна из которых была направлена на предвыборный митинг президента Ашрафа Гани.

В последние дни талибы предупреждают, что активизируют свою кампанию против афганского правительства и иностранных сил, чтобы отговорить людей от голосования 28 сентября. Президент Ашраф Гани баллотируется на второй пятилетний срок.

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