Трамп вводит новые санкции в отношении Ирана в наказание за нападение на Saudi Aramco

Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что он приказал значительно увеличить санкции в отношении Ирана в связи с последними шагами США по оказанию давления на Тегеран, который, по словам американских чиновников, вероятно, нанёс сокрушительный удар по саудовским нефтяным объектам в выходные дни - обвинения, которые сам Иран отрицает.

Трамп не дал никаких объяснений в кратком твите, но инициатива последовала за неоднократными заявлениями США о том, что Иран стоял за субботней атакой на королевство, близкого союзника США.

«Я только что поручил министру финансов существенно усилить санкции в отношении Ирана!» - написал он в Твиттере.

Иран, однако, снова отрицает причастность к субботнему нападению на крупнейший в мире завод по переработке нефти, которое вывело из строя половину саудовской добычи.

«Они хотят оказать максимальное... давление на Иран через клевету», - сказал президент Ирана Хасан Рухани.

«Мы не хотим конфликта в регионе ... Кто начал конфликт?» - добавил он, обвиняя Вашингтон и его союзников по Персидскому заливу в войне в Йемене.

Напомним, что йеменские повстанцы-хуситы, которые ведут войну с Саудовской Аравией с 2015 года, взяли на себя ответственность за нападения, предупредив Саудовскую Аравию о том, что их атаки на нефтяные объекты «продолжат расширяться».

Позже в среду на пресс-конференции представители Саудовской Аравии показали обломки от предполагаемого оружия, использованного во время нападений, заявив, что это были "неопровержимые" доказательства агрессии Ирана.

Представитель министерства обороны заявил, что удар из Йемена нанести было невозможно.

«Атака была произведена с севера и, несомненно, спонсировалась Ираном», - сказал саудовский полковник Турки аль-Малики. «Мы работаем, чтобы узнать точное место запуска».

Аль-Малики прямо не обвинял Иран в нападении, когда его спросили об этом журналисты. Он сказал лишь, что как только "виновные" будут окончательно определены, они будут "привлечены к ответственности".

Саудовская Аравия и США подчеркнули необходимость осторожности в своих ответных действиях.

Трамп заявил, что не хочет войны и координирует свои действия с государствами Персидского залива и Европы.

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммад бин Салман заявил, что удар по крупнейшему в мире экспортеру сырой нефти стал «настоящим испытанием глобальной воли» противостоять подрыву международного порядка.

Его посланник в Лондоне, принц Халид бин Бандар, сказал Би-би-си, что нападение «почти наверняка» случилось при поддержке Ирана: «Мы стараемся не реагировать слишком быстро, потому что последнее, что нам нужно, - это больше конфликтов в регионе».

Между тем госсекретарь США Майк Помпео должен был встретиться с МБС в Джидде в среду, чтобы обсудить кризис, прежде чем отправиться в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

Должностные лица ООН, контролирующие санкции в отношении Ирана и Йемена, также направились в Саудовскую Аравию для расследования.

Франция, которая пытается спасти международное ядерное соглашение с Ираном, из которого Вашингтон вышел в прошлом году, заявила, что хочет установить факты, прежде чем реагировать.

Американские СМИ, ссылаясь на неназванных официальных лиц США, сообщили во вторник, что свидетельства показывают, будто точка запуска в субботу находится на юго-западе Ирана.

Три чиновника заявили, что были задействованы крылатые ракеты и беспилотники, что указывает на более высокую степень сложности , чем предполагалось изначально.

Чиновники не предоставили доказательств и не объяснили, как именно оценивалась атака, которая временно сократила мировое производство нефти на пять процентов.

Тем временем во вторник Саудовская Аравия заявила, что к концу месяца будет полностью восстановлена ​​потеря 5,7 млн. баррелей в сутки.

Министр финансов Саудовской Аравии сообщил агентству Reuters в среду, что атака не повлияла на доходы, и Aramco продолжает бесперебойно снабжать рынки.