Либерия: 26 детей погибли при пожаре в медресе

Десятки детей погибли в результате пожара в исламской религиозной школе в Либерии в среду.

Пожар начался около полуночи и охватил здание школы и общежития, где спали ученики медресе в Пейнсвилле, на окраине либерийской столицы Монровии, сообщил пресс-секретарь полиции Мозес Картер.

Как сообщили в администрации президента, по меньшей мере 26 учеников и два учителя погибли. Картер уточнил, что 27 учеников - в возрасте от 10 до 20 лет - погибли в огне.

«Дети изучали Коран, когда вспыхнул пожар», - сказал он.

Причина пожара расследуется, но основная версия — неисправность электроприборов.

Спасатели в белых масках и хирургических перчатках выносили тела детей из сгоревших зданиях, в то время как родственники и прочие люди толпились на улице.

Родители на месте происшествия кричали и плакали, когда полиция боролась с растущей толпой, чтобы освободить машины скорой помощи, которые забирали тела.

Пастор Эммануэль Герберт из соседней церкви сказал Ассошиэйтед Пресс, что он и его собрание проснулись от звуков огня и позвали на помощь.

«Когда я пришел, чтобы посмотреть, все место было красным. Когда я посмотрел в окно, я увидел, что все место пылает огнем», - сказал он.

Пастор сказал, что огонь был настолько сильным, что невозможно было войти в здание.

Президент Джордж Веа посетил место трагедии в Пейнсвилле.

«Мы здесь, чтобы побудить родителей жертв крепиться, потому что потерять своих детей очень сложно», - сказал Веа журналистам на месте происшествия.

«Мы выражаем соболезнование семьям погибших. Мы пока не знаем причину пожара, но мы призовем наших следователей выяснить, как это произошло».

Смертоносные пожары, часто вызванными неисправными генераторами, не редкость в Либерии, хотя и «не в таких масштабах», заявил пресс-секретарь президента Исаак Соло Келгбех.

Напомним, что Либерия это страна в Западной Африке. Большинство либерийцев являются христианами, но среди 4,5 млн. населения есть немало мусульман.