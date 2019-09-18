Франция посылает экспертов для расследования бомбардировки Saudi Aramco

Франция отправит экспертов в Саудовскую Аравию для помощи в расследовании нападения на саудовские нефтяные установки, заявил в среду офис президента Эммануила Макрона, сообщает Reuters.

Макрон решительно осудил это нападение, сказал Елисейский дворец, и заверил наследного принца Мухаммада бин Салмана в том, что Франция привержена стабильности на Ближнем Востоке.

«В ответ на запрос Саудовской Аравии президент Макрон подтвердил наследному принцу, что Франция направит экспертов в Саудовскую Аравию для участия в расследованиях, направленных на выявление происхождения и способов нападения», - сообщает официальный Париж.

Между тем, высокопоставленный американский чиновник во вторник призвал Совет Безопасности ООН отреагировать на нападения на саудовские нефтяные объекты, в которых США обвиняют Иран, но было неясно, какие действия они предпримут или может ли Вашингтон обеспечить российское сотрудничество.

«Мы видим роль, которую Совет Безопасности ООН должен сыграть. Саудовская Аравия подверглась нападению, и было бы целесообразно созвать совет. Но прежде всего нам нужно собрать информацию, которая может быть опубликована», - сказал высокопоставленный представитель США журналистам.

Чиновник, который говорил на условиях анонимности, не объяснил, что он имел в виду под «раскрываемой информацией». Соединенные Штаты иногда публиковали ранее засекреченную информацию, чтобы поддержать вопрос в Совете Безопасности.