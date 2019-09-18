В Иордании продолжается забастовка учителей

Более 100 000 учителей государственных школ продолжают бастовать в Иордании уже вторую неделю подряд, требуя повышения заработной платы на 50 процентов от их нынешних окладов, находящихся за чертой бедности.

Они требуют, чтобы правительство выполнило свое пятилетнее обещание повысить зарплаты на 50 процентов, поскольку они, как и большинство иорданцев, страдают от высокой инфляции, ужасных условий жизни и непомерных расходов на жизнь.

Около 1,3 миллиона учащихся государственных школ в Иордании не посещали занятия с начала учебного года из-за забастовки.

Один учитель в столице, Аммане, рассказал Al-Jazeera, что правительство ввело общественность в заблуждение по поводу их тяжелого положения.

«Педагоги в государственных школах едва ли выживают на государственную зарплату и, следовательно, должны искать вторую работу, такую ​​как вождение такси или подработка качестве чернорабочих, чтобы содержать свои семьи», - сказал он на условиях анонимности.

Десятки тысяч учителей протестовали около здания правительства в Аммане и в других провинциях на прошлой неделе, требуя от премьер-министра Омара аль-Раззаза принять непосредственное участие в рассмотрении жалоб учителей, а не делегировать это дело подчиненным.

Представители профсоюза учителей сообщили также, что некоторые протестующие учителя подверглись словесным оскорблениям и физическим нападениям со стороны полиции и военизированных формирований во время демонстрации. Более 50 учителей были арестованы, но позже освобождены.

Учитель государственной школы в Иордании зарабатывает 360–450 иорданских динаров в месяц (500–635 долларов), что примерно равно «абсолютной черте бедности» в 340 динаров (479 долларов) на семью из пяти человек в месяц, согласно данным департамента статистики Иордании.

По данным Союза учителей, учитель со степенью бакалавра зарабатывает около 360 динаров (500 долларов США) в месяц с автоматическим ежегодным повышением в размере около 3-10 динаров (5-13 долларов США), в зависимости от их квалификации и опыта.

Правительство заявляет, что требования учителей составляют 116 миллионов динаров (163 миллиона долларов). Таких денег по словам правительства просто нет.

Чиновники утверждают, что любые повышения окладов должны быть связаны с работой учителей, а это значит, что они должны были публиковать независимые исследования, посещать курсы и академические семинары, чтобы повышать квалификацию. Даже тогда очень немногие на самом деле смогли бы добиться повышения зарплаты.

«Помимо нашей школьной работы и семейных обязанностей, где мы найдем время для проведения исследований или обучения вне школы, чтобы получить право на повышение от правительства?» - спрашивает один учитель.

Пресс-секретарь правительства Джумана Гунаймат сказала во вторник местным СМИ, что премьер-министру, который ранее был министром образования, не нужно встречаться с учителями лично.

Член парламента Халил Атех говорит, что он поддерживает право учителей требовать повышения своего благосостояния, но он считает недопустимым, что более миллиона учеников не могут вернуться в классы.

Атех обвинил учителей в искажении обещания правительства поднять их зарплаты. «Правительство никогда официально не обязывалось предоставлять учителям повышение, которое они требовали с 2014 года».

Валид аль-Джаллад, пресс-секретарь министерства образования, поддержал комментарии Атеха, сообщив местному телеканалу, что правительство никогда не давало обещаний, на которые претендуют учителя.

«Учителя должны прекратить забастовку и сесть за стол переговоров без каких-либо предварительных условий», - сказал он.

Между тем Нуриддин Надим, представитель профсоюза учителей, говорит, что они не доверяют правительственным чиновникам или парламентариям после пяти лет бездействия.

Он сказал, что в 2014 году учителя по ошибке поверили в обещание правительства обеспечить повышение на 50 процентов, что было гарантировано и задокументировано парламентом.

«Пять лет спустя и правительство, и парламент не выполнили свои обещания и подвели учителей, которые обучают всю страну», - сказал Надим.

«Учителя сыты по горло ложью правительства и тактикой обмана, чтобы демонизировать их и лишить основного права жить достойно и содержать свои семьи».

Надим сказал, что у учителей есть три требования: официально извиниться за физическое насилие на недавней акции протеста; признать их право на повышение зарплаты на 50 процентов; и провести содержательный диалог.

Также, говорит Надим, правительство должно прекратить свою кампанию клеветы в СМИ против учителей государственных школ.

«Самый большой урок, который мы пытаемся преподать нашим студентам, заключается в том, что они должны бороться за свое достоинство и свои права и должны привлекать правительство к ответственности, а не наоборот».