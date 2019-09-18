Саудовцы продали здание консульства, в котором убили Джамаля Хашакджи

Саудовская Аравия продала здание, в котором находилась ее дипломатическая миссия в Стамбуле, и где в прошлом году был убит саудовский журналист Джамаль Хашакджи, сообщает турецкая телекомпания.

По сообщению Habeturk TV, здание, расположенное в престижном районе Левент, было продано более месяца назад неизвестному покупателю за треть его стоимости.

«Новое здание для консульства уже было приобретено в районе Сарыйер, где также находится консульство США», - добавил телеканал.

Турецкая телекомпания заявила, что власти Саудовской Аравии должны были получить разрешение министерства иностранных дел Турции, прежде чем приступить к продаже имущества.

Тем не менее, чиновник в министерстве иностранных дел Турции сказал журналистам Middle East Eye, что у Турции нет информации, подтверждающей продажу.

Напомним, что Хашакджи, колумнист газеты Washington Post, живший в США, 2 октября 2018 года отправился в консульство своей страны в Стамбуле, чтобы собрать документы для своей запланированной свадьбы. Здесь он был убит, а его тело расчленено.

По сообщениям турецких СМИ, его останки, которые так и не были найдены, были растворены в кислоте.

Существуют косвенные доказательства того, что останки Хашакджи были сожжены в саду резиденции генерального консула, в 300 метрах от консульства.

Саудовская служба безопасности, которая посетила Турцию сразу после убийства Хашогги, подготовила технический отчет, в котором говорилось, что они не смогли обнаружить все устройства для прослушки в консульстве, и, следовательно, необходимо новое здание, сообщает Haberturk TV.

«Саудовцы также пытаются продать официальную резиденцию генерального консула, которая находится очень близко к консульству. Но они пока не смогли найти покупателя».

С октября прошлого года у Саудовской Аравии нет своего генерального консула в Стамбуле, хотя визовые услуги консульство продолжила оказывать сразу после убийства Хашакджи.

На прошлой неделе еще один турецкий чиновник сообщил, что прокурор Стамбула почти завершил обвинительный акт в отношении подозреваемых по делу Хашакджи, и он будет опубликован в первую годовщину убийства.

В репортаже Haberturk TV высказано предположение, что после переезда консульства властям, возможно, потребуется опечатать здание на какое-то время, чтобы найти дополнительные доказательства, поскольку здание все еще числится в качестве места преступления.

Многие местные НПО и международные организации планируют проводить бдения около консульства Саудовской Аравии, чтобы подчеркнуть тот факт, что власти до сих пор не нашли расчлененное тело Хашакджи, и никто еще не был привлечен к ответственности за его убийство.