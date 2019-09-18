Вашингтон подтвердил смерть Хамзы бин Ладена

Соединенные Штаты официально подтвердили смерть Хамзы бин Ладена, сына основателя "Аль-Каиды"* Усамы бин Ладена.

Об этом в субботу заявил Белый Дом, подтвердив появившиеся ранее сообщения прессы.

Как утверждается, Хамза бин Ладен, входивший в руководство "Аль-Каиды", был убит на территории вблизи границы Пакистана и Афганистана. Когда это произошло, в заявлении, опубликованном от имени президента Дональда Трампа, не говорится. Не приводятся и подробности операции.

Как сказано в заявлении, гибель сына Бин Ладена не только ослабит руководство "Аль-Каиды" и лишит её важного символа, но и нарушит взаимодействие группировки с другими террористическими группами.

Напомним, что американские СМИ сообщали о гибели Хамзы бин Ладена ещё в августе, ссылаясь на источники в администрации Трампа.

Ранее в этом году госдеп США характеризовал Хамзу бин Ладена, которому, предположительно, было тридцать с лишним лет, как "намечающегося" преемника своего отца в группировке "Аль-Каида". За информацию, которая бы привела к поимке Бин Ладена США, назначили вознаграждение в миллион долларов.

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