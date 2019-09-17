Верховный суд Ингушетии ликвидировал муфтият республики

Верховный суд Ингушетии вынес постановление по иску регионального управления министерства юстиции о ликвидации муфтията республики. Агентство «Интерфакс» сообщает, что решение принято по иску управления Министерства юстиции РФ.

Напомним, что еще в конце декабря 2015 года глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров раскритиковал работу Духовного центра мусульман республики, предложив муфтию Хамхоеву уйти в отставку, а затем провести выборы нового муфтия.

Хамхоев возглавлял муфтият Ингушетии более 15 лет, и на третий срок был избран муфтием в июле 2014 года. В начале июля этого года по итогам совещания в духовном центре мусульман республики имамы населенных пунктов решили обратиться к генпрокурору РФ Юрию Чайке с просьбой проверить правомерность недавних обысков и допросов в муфтияте. 17 июля при открытом голосовании члены Совета алимов и имамы селений Ингушетии избрали муфтием республики Абдурахмана Мартазанова. У него 20-летний опыт руководства кадиятом Ингушетии.