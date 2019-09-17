В Алма-Ате арестовали участников анти-китайского митинга

В Алма-Ате поздно вечером 16 сентября задержали и судили по меньшей мере двух активистов, участвовавших в митинге против китайской экспансии 4 сентября, передает Vlast.kz.

«Задержали активистов Айдоса Базархана и Асхата Жексенбаева. Их привезли в административный суд вечером. Им дали десять суток (административного ареста)», — сообщил изданию гражданский активист Марат Турымбетов. По его словам, еще одного активиста, Мурата Шорманова, который тоже участвовал в митинге, увезли в неизвестном направлении.

Как сообщили алмаатинцы, пришедшие к зданию суда по административным делам, чтобы поддержать задержанных, мужчинам не предоставили адвокатов. Уточнить эту информацию в пресс-службе городского суда изданию не удалось.

Примечательно, что 16 сентября пресс-служба департамента полиции Алма-Аты на своей странице в Facebook объявила общереспубликанское оперативно-профилактическое мероприятие «Участок». Его целью, как утверждают в полиции, является «обеспечение безопасности граждан, поддержание общественного порядка, предупреждение, выявление и пресечение проявлений преступлений и правонарушений».

Активисты же уверены, что это мероприятие направленно на пресечение политической активности в преддверии анонсированного на 21 сентября митинга, чьей темой вновь станет влияние Китая на Казахстан, отмечает издание.

В конце прошлой недели в Восточно-Казахстанской области были задержаны несколько человек в связи с распространением слухов о передаче китайцам земли в одном из районов региона. В отношении них было начато расследование по признакам части 2 статьи 274 УК РК (распространение заведомо ложной информации).