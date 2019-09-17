Афганистан: 23 человека погибли в результате взрыва бомбы на предвыборном митинге

По меньшей мере 24 человека были убиты и более 30 ранены в результате взрыва бомбы на предвыборном митинге президента Афганистана Ашрафа Гани, который, как сообщается, находится в безопасности и не пострадал.

На момент написания статьи еще никто не взял ответственности за взрыв во вторник в Чарикаре, столице провинции Парван, к северу от Кабула.

Абдул Касим Сангин, директор больницы в Парване, рассказал изданию Al-Jazeera, что в результате взрыва погибли 24 человека и ранены 32 человека. Среди жертв были дети, и есть опасения, что число жертв может возрасти.

Гани присутствовал во время взрыва, но он не пострадал, по словам его предвыборного представителя Хамеда Азиза.

Вахида Шахкар, пресс-секретарь губернатора провинции Парван, сказала, что взрыв произошел у входа в место проведения митинга.

Во время другого инцидента во вторник в Кабуле произошел еще один взрыв, вблизи Зеленой зоны, где расположены министерство обороны, посольство США и штаб-квартира миссии НАТО. За этот взрыв пока что тоже никто не взял на себя ответственность.

По всему Афганистану продолжается насилие, в то время как страна готовится к президентским выборам в конце этого месяца.

Талибы* предупреждают, что они активизируют свою кампанию против афганского правительства и иностранных сил, чтобы отговорить людей от голосования на президентских выборах 28 сентября, где Гани будет выставлять свою кандидатуру на второй пятилетний срок.

Правительство выделило более 70 000 солдат и полицейских по всей стране, чтобы обеспечить проведение выборов. Но по собственному признанию властей, вместо 7000 избирательных участков, которые были открыты пять лет назад во время прошлых выборов, сейчас их число, вероятно, составит лишь около 5000.

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