Израиль "закрыл" палестинцев в день выборов

Израильские военные полностью блокировали оккупированный Западный берег и сектор Газа во вторник, день повторных парламентских выборов в Израиле.

«Согласно оценке ситуации в сфере безопасности и директивам политического уровня, будет наложено полное закрытие в районах Западного берега и терминалов сектора Газа», - говорится в заявлении армии.

Блокада началась в полночь понедельника и продлится в течение 24 часов.

Парламентские выборы в Израиле, назначенные на вторник, проходят спустя пять месяцев после последних всеобщих выборов, так как премьер-министр Биньямин Нетаньяху не смог сформировать правительство большинства

На прошлой неделе многие наблюдатели оценили в качестве предвыборной уловки обещание Нетаньяху аннексировать долину реки Иордан и другие поселения на оккупированном Западном берегу, если он победит на выборах на следующей неделе. Его обещание вызвало международный резонанс.

В настоящее время около 650 000 израильских евреев проживают в более чем 100 поселениях, построенных с 1967 года, когда Израиль оккупировал Западный берег и Восточный Иерусалим.

Палестинцы рассматривают эти территории вместе с сектором Газа как неотъемлемую часть будущего палестинского государства.

Международное право рассматривает как Западный берег, так и Восточный Иерусалим как «оккупированные территории» и считает всю деятельность по строительству еврейских поселений там незаконной.