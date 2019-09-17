В Афганистане погиб американский военнослужащий

Американский военнослужащий был убит в Афганистане, заявила в понедельник возглавляемая США миссия НАТО. Это последняя военная потеря США после того, как переговоры между Вашингтоном и талибами* рухнули.

«Военнослужащий США был убит сегодня в бою в Афганистане», - говорится в кратком заявлении миссии НАТО «Решительная поддержка».

Гибель американского солдата приводит к тому, что число военнослужащих США, погибших в боевых действиях в Афганистане в этом году, составляет по меньшей мере 17 человек. Между тем Вашингтон продолжает искать выход из самой продолжительной войны в истории США.

Как обычно НАТО не сразу предоставила дополнительную информацию об обстоятельствах смертельного инцидента.

Напомним, что около недели назад президент Дональд Трамп внезапно прекратил переговоры с талибами, направленные на вывод американских войск из Афганистана после 18 лет вооруженного конфликта.

«Они мертвы. Насколько я понимаю, они мертвы» - сказал Трамп о переговорах.

Это заявление последовало за отменой Трампом сверхсекретного плана по встрече лидеров талибов и президента Афганистана Ашрафа Гани в президентском комплексе в Кэмп-Дэвид для переговоров.

Трамп объяснил отмену переговоров гибелью американского солдата в Кабуле.

До тех пор, пока переговоры не были прерваны, неуклонно росли ожидания соглашения, которое позволило бы США сократить численность войск в Афганистане - с примерно 13 000 до примерно 8 000 в следующем году.

В свою очередь талибы должны были предложить гарантии безопасности, чтобы не пускать экстремистские группировки.

На прошлой неделе НАТО заявила, что цель ее миссии «Решительная поддержка» осталась «неизменной» - обучать и консультировать местные силы.

«НАТО будет оставаться в Афганистане до тех пор, пока это необходимо для обеспечения того, чтобы страна никогда больше не стала безопасным убежищем для международных террористов», - заявил представитель альянса в интервью AFP.

* - запрещены в РФ