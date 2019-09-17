В России будут лишать религиозных прав

В России в скором времени с высокой вероятностью появится категория граждан, официально пораженных в религиозных правах. Соответствующий закон рекомендовал принять Комитет Государственной думы РФ по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений.

Речь идет о том, что лица, у которых были заморожены счета по обвинению в финансировании терроризма, будут лишены права быть учредителями, участниками и членами некоммерческих, общественных и религиозных организаций.

Обратим внимание на формулировки.

Во-первых, основанием для поражения в конституционных правах на свободу собраний, объединений и совести (об этом см. далее) будет даже не вступивший в законную силу приговор суда, но решение силовиков о замораживании счета по подозрению (!) в финансировании терроризма.

Во-вторых, таким людям запретят не только создавать организации и возглавлять их, но и состоять в них. Как это помимо свободы собраний и объединений затрагивает свободу вероисповедания? Дело в том, что после принятия т.н. "законов Яровой" целый ряд религиозных прав - от публичной проповеди до молитвенных собраний могут реализовывать только зарегистрированные религиозные организации. Таким образом, если человек не состоит в религиозной организации, он не сможет реализовывать соответствующие права.

А теперь вспомним, что "террористические" статьи на данный момент вменяют таким людям как исламский просветитель и журналист Абдульмумин Гаджиев, что по такой статье был осужден за мольбу об убитом мусульманине на днях освободившийся имам Махмут Велитов. На данный момент число россиян, включенных Росфинмониторингом в Перечень экстремистов и террористов, в основном без какого-либо решения суда и обвинительного приговора, приближается к 10 000 человек. Кстати, в этом списке "террористы" не отделены от "экстремистов" - все они попадают под блокировку счетов, а это значит, что какие-нибудь участники протестов или сотрудники ФБК Навального могут быть поставлены в один ряд с теми, кого обвиняют в финансировании "страшного международного террориста Абу Умара Саситлинского" в виде благотворительных взносов на строительство колодцев в Африке.

В общем, сейчас мы вступаем в период, когда после пары десятилетий относительных свобод перестроечной и постсоветской поры, по инерции сохранявшихся в ранние путинские годы, страна возвращается уже даже не в застой, а в период большевистских массовых репрессий. Напомним, что после захвата власти и разгона Учредительного собрания большевиками, установившими свою диктатуру методами кровавого террора, свыше миллиона человек официально были включены в категорию т.н. "лишенцев", пораженных в ряде гражданских прав. Правда, в 1936 году по сталинской конституции всем им эти права формально вернули... чтобы через год начать их отправлять в ГУЛАГ.