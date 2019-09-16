В Варшаве ОБСЕ обсудит положение крымских татар

В польской столице 16 сентября стартует ежегодное совещание ОБСЕ по учету человеческого измерения, которое продлится до 27 сентября. В течение данного совещания должны заслушать доклад МИД России о современном положении крымских татар на аннексированном полуострове, сообщает издание Крым.Реалии.

В повестке на сайте ОБСЕ сообщается, что Россия должна представить такой доклад 24 сентября. На сайте МИД информации об упомянутом докладе нет.

Сообщается также, что Госдепартамент США 25 сентября выступит с призывом к международному мониторингу прав человека в Крыму.

Ранее сообщалось, что с 30 сентября по 4 октября должны также обсудить ситуацию с положением крымских татар на на осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы.