В Узбекистане продолжается крепостное хлопководство

В Узбекистане с началом кампании по сбору хлопка сотрудников бюджетных организаций и госкомпаний принудительно отправляют на поля. Об этом сообщает издание «Фергана» со ссылкой на Правозащитный альянс Узбекистана.

Правозащитник и врач Алимардон Султанов, проживающий в Элликкалинском районе Каракалпакстана, сообщил Альянсу, что собирать хлопок или сдать деньги на наемных хлопкоробов заставили сотрудников местных офисов «Халкбанка» (100% акций принадлежит государству) и «Агробанка» (госдоля — 67%). Сообщают также, что принудительной отправке на сельхозработы подверглись сотрудники бюджетных организаций в Ферганской, Андижанской и Наманганской области. По словам работников предприятия «Фаргонаазот», руководство пригрозило им увольнением, если они не напишут расписку о том, что едут на работы добровольно.

Работникам Андижанского регионального предприятия электросетей, которые не хотят ехать на поля, начальство предложило заплатить от $50 до $100. Средняя зарплата на предприятии составляет $100. О сборе денег сообщили и сотрудники «Халкбанка» в Намангане. Работникам, не поехавшим на сбор хлопка, приходится ежедневно платить по 50 тысяч сумов (около 5 центов).

На прошлой неделе курсанты Военно-технического института Национальной гвардии, Высшего военного таможенного института и Академии Министерства внутренних дел сообщили, что с них начали собирать расписки о добровольном участии в сборе хлопка на полях Сырдарьинской области.

При этом еще месяц назад президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев потребовал от хокимов (руководителей администраций) городов и районов, чтобы работники бюджетных организаций не привлекались на сбор урожая. «При сборе хлопка в этом году ни одна школа или институт – вообще никакая бюджетная организация не будет привлечена, запомните это», — сказал президент.

Заместитель министра труда Нодир Якубов также сообщил, что в этом году с хокимов не будут требовать выполнение плана. Кроме того, ведомство направило предостережение о недопущении принудительного труда в Министерство обороны, отметил чиновник.

Ранее Международная организация труда (МОТ) предоставила данные, согласно которым в Узбекистане в хлопковой кампании прошлого года 93% сборщиков участвовали добровольно. Однако международная коалиция Cotton Campaign («Хлопковая кампания») опровергла выводы МОТ, сообщив, что использование принудительного труда носило систематический характер. В частности, на плантациях работали сотрудники органов внутренних дел и десятки тысяч военнослужащих.