В ОАЭ наказали пограничников за обращение с женщинами

Пятеро пограничников ОАЭ были приговорены к трем годам лишения свободы за использование своего поста на границах ОАЭ для издевательств над женщинами, об этом заявил в среду уголовный суд Абу-Даби.

Они были признаны виновными в нарушении общественной морали и злоупотреблении своим положением, поскольку они пытались флиртовать с «девушками и женщинами» пересекавшими границу, с помощью разговоров, просьб о телефонных номерах и обмене информацией со своими жертвами.

По сообщениям местных СМИ, мужчинам было предъявлено обвинение в «раздирании женской скромности» (буквально) и подрыве репутации служб безопасности границы.

Мужчины признались в своем преступлении, которое было подтверждено кадрами видеонаблюдения и контентом их мобильных телефонов.

Наряду с тюремным заключением суд также приказал отстранить от должности правонарушителей и выплатить штраф в размере 100 000 динаров (27 225 долл. США).

В прошлом году в ОАЭ было зарегистрировано около 1000 случаев жестокого обращения с женщинами. При этом, жертвы часто уклоняются от сообщений о жестоком обращении, особенно о домашнем насилии.