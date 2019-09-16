В Тунисе прошли президентские выборы

Сторонники независимого кандидата в президенты Кайса Сайеда в Тунисе начали праздновать после того, как опросы голосовавших представили его победителем, сообщает Anadolu.

Около 45% из семи миллионов имеющих право голоса избирателей, проголосовали в Тунисе в воскресенье, чтобы выбрать президента из 24 кандидатов.

Согласно прогнозам социологической компании Sigma Conseil, Кайс Сайед, 61-летний профессор права и эксперт по конституционным вопросам, лидирует в гонке, и как ожидается, получит 19,5% голосов. Предварительные результаты будут объявлены во вторник.

«Моя победа приносит большую ответственность за то, чтобы сменить разочарование на надежду ... это новый шаг в истории Туниса ... это как новая революция», - сказал Сайед на местной радиостанции в воскресенье.

Заключенный в тюрьму медиа-магнат Набиль Каруи, представляющий партию "Кальб Тунис" (Сердце Туниса), занимает второе место, получив 15,5% голосов. Он находится за решеткой в ​​связи с расследованием отмывания денег.

Ожидается, что третье место получит кандидат от партии «Ан-Нахда», которая считается умеренно исламистской, Абдель-Фаттах Муру, набравший 11% голосов.

Однако руководители избирательной кампании Муру отвергли прогнозы, заявив, что единственной организацией, объявляющей результаты, остается официальная избирательная комиссия.

Прогнозируемые результаты показали, что министр обороны Абделькарим Збиди получил всего 9,4% голосов. Премьер-министр Юсеф Джахед, согласно прогнозам, займет пятое место, получив 7,5% голосов.

Глава Независимой высшей избирательной комиссии Набиль Бафун объявил, что явка избирателей составила 45,02% дома и 19,7% за границей в конце голосования, по сравнению с 64%, зафиксированными в первом туре в 2014 году.

Напомним, что выборы были перенесены из-за смерти Беджи Каида Эссебси, первого демократически избранного президента в июле. Он вступил в должность в 2014 году.

В тунисской системе кандидату нужно большинство голосов, чтобы победить на выборах. Если никто не получит большинства в первом туре, два кандидата с большинством голосов столкнутся со вторым решающим туром. В этом случае, похоже, что Сайед и Каруи столкнутся в следующем раунде, так как оба они, по прогнозам, не добирают большинства голосов.

Пока что тунисские выборы примечательным двумя результатами. Во-первых низкая явка указывает, что тунисцы устали от политики и разочарованы в целом. Во-вторых, кто бы ни стал следующим президентом, очевидно это будет человек вне нынешнего истеблишмента.