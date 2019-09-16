Удар по Saudi Aramco: хуситы укусили по-настоящему больно

В минувшую субботу, 14 сентября, йеменские хуситы наконец-то смогли нанести по настоящему болезненный удар по Саудовской Аравии.

Два объекта нефтяной компании Saudi Aramco были атакованы хуситскими беспилотниками, сообщило министерство внутренних дел Саудовской Аравии. Речь идет о втором по величине в стране месторождении Хураис и о нефтеперерабатывающем заводе на месторождении Абкаик. Компания Saudi Aramco называет его самым большим в мире заводом по стабилизации нефти и крупнейшим из своих НПЗ. Там могут перерабатывать до семи миллионов баррелей сырья в сутки.

Нападение вызвало сильные пожары, хотя информации о пострадавших нет. Беспилотники со взрывчаткой атаковали объекты Saudi Aramco ночью 14 сентября; к утру власти королевства сообщили, что огонь удалось взять под контроль. Канал Al-Arabiya сообщил, что при пожарах никто не получил серьезных травм, но официальных данных о пострадавших нет. Reuters со ссылкой на своего корреспондента сообщает, что возле НПЗ в Абкаике находилось около 15 машин скорой помощи.

Как уже сообщалось, ответственность за нападение взяли йеменские повстанцы-хуситы. Они заявили, что при атаке было использовано 10 беспилотников и что она стала ответом на участие Саудовской Аравии в йеменском вооруженном конфликте. По их словам, удар по Saudi Aramco является их «правом» в отместку за все страдания, причиненные саудовцами в Йемене. Примечательно, что представитель хуситов Яхья Сари отметил, что нападение произошло в «сотрудничестве с благородными людьми королевства». Возможно имеются в виду шииты в Восточной провинции.

Предполагается, что вооруженным беспилотникам пришлось пролететь более 1000 километров с контролируемой хуситами территории на северо-западе Йемена через Саудовскую Аравию, чтобы достичь своих целей в Абкаике.

Другим возможным маршрутом для летательных аппаратов может быть траектория, начинающаяся на северо-востоке Йемена недалеко от границы с Оманом и проходящая на север через районы вблизи Объединенных Арабских Эмиратов и Катара.

Однако, существует и другая версия, согласно которой удар может быть нанесен с территории Ирака союзными шиитскими группировками.

В конце июня официальные лица США пришли к выводу, что удар беспилотника 14 мая по трубопроводу Aramco возле центрального города аль-Дювадими, за который также взяли на себя ответственность хуситы, был запущен из Ирака, а не из Йемена.

По словам людей, знакомых с экспертизой, следы субботних нападений указывают на применение другой модели беспилотников и взрывчатых веществ, чем те, что хуситы использовали ранее.

Напомним, что ранее хуситы по меньшей мере дважды атаковали нефтяные объекты в Саудовской Аравии. Последнее нападение произошло в августе. Оно вызвало пожар на месторождении Шейба, также принадлежащее Saudi Aramco, но не повлияло на добычу нефти. По словам Bloomberg, нынешняя атака на нефтяные месторождения Саудовской Аравии стала крупнейшей за последние 10 лет, и как пишет Al-Jazeera, она стала наиболее значимой военной операцией хуситов против критической инфраструктуры КСА.

Удар беспилотников оказал значительное влияние на мировую торговлю нефтью. После атаки добыча нефти в Саудовской Аравии сократилась вдвое, утверждают источники Bloomberg и Reuters. По словам собеседников обоих агентств, Saudi Aramco после атаки сократила добычу на 5,7 миллионов баррелей. Это около 50% суточной добычи нефти в Саудовской Аравии и около 5% — в мире. При этом, по данным Bloomberg, производство может быть полностью восстановлено в течение 48 часов. Впрочем, некоторые эксперты утверждают, что речь о полном восстановлении может идти лишь спустя «недели».

По словам людей, знакомых с этим вопросом, Aramco потребуются недели, чтобы восстановить полную производственную мощность до нормального уровня. Однако производитель может восстановить значительные объемы добычи нефти в течение нескольких дней, сказали они. Aramco может рассмотреть вопрос об объявлении форс-мажора в некоторых международных поставках, если восстановление полной мощности в Абкаике займет недели, сказали они.

Если перерыв в производстве "затянется, это может стать большой проблемой для нефтяных рынков", - заявил в воскресенье Bloomberg Television генеральный директор Nigerian National Petroleum Corp. Меле Кяри.

Al-Jazeera утверждает, что для мирового рынка нефти перерыв в 5,7 млн. баррелей в день - это худшее единоразовое и внезапное нарушение поставок в истории нефтяной промышленности.

В воскресенье базовый фондовый индекс королевства упал на 3,1% в воскресенье в Эр-Рияде.

Напомним, что Saudi Aramco — крупнейший продавец нефти в мире. Это государственная компания Саудовской Аравии, которая в 2018 году была признана самой прибыльной в мире. Чистая прибыль Saudi Aramco составила 111 миллиардов долларов. Это больше, чем показатели Apple, Google и ExxonMobil вместе взятых. Saudi Aramco пока не присутствует на бирже; компания планирует провести первичное публичное размещение акций (IPO) в ближайшее время. По данным Bloomberg, это может произойти уже в ноябре. Теперь, удар хуситов может бросить тень на то, что называли крупнейшей в истории продажей акций.

Между тем, цена на нефть марки Brent подскочила более чем на 11 долларов. Это крупнейший скачок за один день с 1988 года.

Еще одно важное возможное последствие удара — эскалация в отношениях между США и Ираном. Не секрет, что стабильность и безопасность поставок энергоресурсов с Ближнего Востока были всегда ключевым элементом политики США в регионе, а это значит, что столь масштабное и разрушительное нарушение поставок не может не вызвать острой реакции Вашингтона.

США обвиняют в ударе Иран. Госсекретарь Майк Помпео обвинил Тегеран в «беспрецедентной атаке на мировые энергопоставки», в то время как президент Дональд Трамп позже заявил, что США «ждут, чтобы услышать» от Эр-Рияда о том, кто напал на его нефть. Тем временем наследный принц Саудовской Аравии Мухаммад бин Салман пообещал «противостоять этой террористической агрессии и бороться с ней». Сам Иран отвергает какую-либо свою причастность к инциденту.

Эскалация, скорее всего, снизит шансы на дипломатию и переговоры между Вашингтоном и Тегераном по поводу ядерного соглашения, подписанного в 2015 году между Ираном и мировыми державами. И это при том, что еще на прошлой неделе всерьез обсуждалась возможная встреча Трампа и Рухани, в преддверии которой даже убрали Болтона.

Ну и нельзя не отметить — всю эту историю сделали 10 беспилотников, каждый из который стоит в тысячи раз дешевле причиненного ущерба.