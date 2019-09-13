Узбекистан намерен вступить в Тюркский совет

Узбекистан официально обратился в секретариат Тюркского совета с заявлением о вступлении в организацию. Об этом сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, передает турецкое издание Daily Sabah.

По словам Чавушоглу, Ташкенту переданы документы для оформления членства в Совете. Министр добавил, что готовность вступить в организацию выразил и Туркменистан — в качестве страны-наблюдателя. Сейчас генеральный секретарь Совета Багдад Амреев вместе со своим помощником готовится к поездке в Ашхабад.

Очередной ежегодный саммит организации пройдет 16 октября в Азербайджане.

Чавушоглу напомнил, что на прошлогоднем саммите, который прошел в киргизском городе Чолпон-Ата, страной-наблюдателем стала Венгрия. 19 сентября министры иностранных дел стран-участниц Совета соберутся в Будапеште, где в торжественной обстановке откроют европейский офис организации.

Совет сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет) — международная платформа, созданная для продвижения диалога и сотрудничества стран тюркского мира.

3 октября 2009 года на саммите в Нахчыване (Азербайджан) было объявлено о создании новой организации, принципы деятельности которой отражены в Стамбульской декларации от 16 сентября 2010 года.

На первом этапе в Тюркский совет входили Турция, Азербайджан, Казахстан и Кыргызстан.

Структурами Тюркского совета являются: секретариат в Стамбуле, Совет президентов, Совет министров иностранных дел, Комитет старших должностных лиц, Совет старейшин (аксакалов) тюркоязычных государств, Парламентская ассамблея (ТюркПА) в Баку, Тюркская академия в Нур-Султане и Международная организация тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) в Анкаре